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'Işık Kansu'nun yazılarına son verilmesini kabul etmiyorum, Cumhuriyet'e geri dönmeli'

Orhan Bursalı'dan Işık Kansu'nun işine son verilmesine tepki...

05 Şubat 2015 12:21

Dört sayfalık Charlie Hebdo seçkisinin gazetesinde yayımlanmasını eleştiren Cumhuriyet yazarı Işık Kansu’nun işine son verilmesini eleştiren Orhan Bursalı, “Işık Kansu’nun yazılarına son verilmesini kabul etmediğimi tüm okurlarım biliyor. Gazeteye,vakfa egemen yönetim, Cumhuriyet’in birliği yönünde kararlar almalı. Işık, yazılarına geri dönmeli” dedi.

Cumhuriyet gazetesinin mizah dergisi Charlie Hebdo’nun 12 kişinin öldüğü Paris katliamı sonrasında çıkardığı ilk sayıda yer alan karikatürlerden oluşan 4 sayfalık bir seçki yayımlaması gazete içinde de tepkilere neden olmuştu.

37 yıldır Cumhuriyet’te çalışan Işık Kansu, “Cumhuriyet’in çeşitli bahanelerle hedef haline getirilmesinin ya da gösterilmesinin ve adeta kuşatılmasının, boğazlanmak istenmesinin perde gerisinde mutlaka kötü niyetler olduğu kanısındayım” demişti.

Işık Kansu’nun Charlie Hebdo yayını nedeniyle gazetesini eleştirmesinin ardından Cumhuriyet’teki işine son verildiği öğrenilmişti.

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Işık Kansu’nun işine son verilmesini eleştirdi. Bursalı, bugünkü (5 Şubat 2015) yazısının son kısmına şu notu düştü:

“Işık Kansu’nun yazılarına son verilmesini kabul etmediğimi tüm okurlarım biliyor. Gazeteye,vakfa egemen yönetim, Cumhuriyet’in birliği yönünde kararlar almalı. Işık, yazılarına geri dönmeli...”

 

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