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Işık Kansu: Müftüoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın yanında işi ne?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, twitterda medyaya ve muhalefet için ağır ifadeler kullanan...

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu, twitterda medyaya ve muhalefet için ağır ifadeler kullanan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu için "Anayasaya göre Müftüoğlu'nun Cumhurbaşkanı'nın yanında işi ne?" dedi.

Kansu'nun Cumhuriyet'te "Ankara Kulisi" isimli köşesinde bugün (16 Mayıs 2011) yayımlanan yazısı şöyle:


Orada İşin Ne?

Cumhuriyet’te yetişmiş gazetecilerden Doğan Akın buldu çıkardı, Cumhurbaşkanlığı danışmanı Yusuf S. Müftüoğlu’nun twitter’da gazetecilere, siyasilere dönük hakarete varan eleştirilerini.

Doğan Akın’ın T24 haber sitesinde yazdığına göre Müftüoğlu liberalmiş. Cumhurbaşkanı’nın danışmanı kendisini anlatırken de “Kendimi bir ‘dünya vatandaşı’ olarak görüyorum, ulus-devleti ve mirasını ahlaken de, rasyonel-pragmatik zeminde de reddediyorum, milliyetçilikle uzaktan yakından alakam yok. Hiçbir zaman milliyetçi olmadım, olmayacağım” diyormuş.

Madem öyle, anayasaya göre “Türk milletinin birliğini temsil eden” Cumhurbaşkanı’nın yanında işi ne?


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