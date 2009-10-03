Işığı artık görebiliyoruz

Küresel finansal krize ilişkin öngörülerinin doğrulanması ile "kahin" olarak adlandırılan Prof. Nouriel Roubini, tünelin sonunda artık ışığın görülmeye başlandığını söyledi.

Roubini, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Yıllık Toplantıları öncesinde İş Yatırım tarafından düzenlenen "Küresel Krizin Neresindeyiz" konulu konferansta konuşuştu.

Nouriel Roubini, Türkiye'nin makro ekonomi ve mali temeller açısından krizin eşiğinde sağlam bir ülke konumunda olduğunu belirterek, buna neden olarak yaşanan 2001 mali krizinin ardından gerçekleştirilen yapısal düzenlemeleri ve ekonomik reformları gösterdi.

"Kriz Türkiye'ye bulaştı"

Fakat ABD'de başlayan ve oradan tüm dünyaya yayılan finansal krizin olumsuz etkilerinin Türkiye'ye bulaşması ile Türkiye'de bir krizin ortaya çıktığını anlatan Roubini, uluslararası alanda Türk mallarına olan talebin azaldığını, borsada sert düşüşlerin yaşandığını söyledi.

Türkiye ekonomisinde, krizin olumsuz etkileri sonucunda ciddi daralmaların yaşandığını ifade eden Roubini, söz konusu krizden, reformlar sonucunda finans sektörünün etkilenmediğini bildirdi.

"Türkiye IMF ile anlaşmaya gitmeli"

Türkiye'de finansal krizin etkisiyle bütçe açığında büyüme yaşandığını, bunun önlenmesi gerektiği üzerinde duran Roubini, Türkiye'nin teknik anlamda bir ihtiyacı olmasa bile IMF ile bir anlaşmaya gitmesinin yatırımcılar ve piyasa açısından psikolojik olarak olumlu bir etki yaratacağını söyledi.

Roubini, Türkiye'nin krizin olumsuz etkilerini silmesinin hükümetin yapacağı ekonomik reformlara ve en büyük ihracat yaptığı Avrupa Birliği ülkelerinde ekonominin düzelmesine bağlı olduğunu belirtti.

"Yapısal reformlara devam edilmeli"

Türkiye'nin ihracatını çeşitlendirmesi ve ihracat yaptığı ülkeleri artırmasının önemine değinen Roubini, yapısal reformlara devam edilmesi halinde Türkiye ekonomisinin gelecek yıl ortalarında eski büyüme oranlarını yakalayabileceğini ifade etti.

ABD, AB, Japonya, Çin ve Hindistan'da TÜFE bazlı enflasyonun eksi çıkması nedeniyle deflasyonist bir baskı olduğunu ifade eden Roubini, Türkiye'de ise enflasyonun azalan bir trend içinde olmasına karşın yüksek olması nedeniyle bu tür bir baskının söz konusu olmadığını kaydetti.

Tünelin ucu

Tünelin ucunda ışığın göründüğünü belirten Roubini, en iyimser tahminin küresel düzeyde ekonomik büyümenin eski seviyesine gelmesinin biraz zaman alacağını, düzelmenin engebeli ve ülkelerin politika yapıcılarına bağlı olacağını bildirdi.

Küresel düzeyde ekonomik düzelmenin "V" şeklinde mi? yoksa "U" şeklinde mi? olacağı konusuna değinen Roubini düzelmenin "U" şeklinde olması halinde ekonomik anlamda düzelmenin daha uzun zaman olacağını bildirdi.

"İşten çıkarmalar azalacak ancak maaşlar düşecek"

Finansal krizin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması konusunda maliyet azaltıcı önlemlerin sonuna gelindiğini ifade eden Roubini, işten çıkarmaların sona erecek olmasına karşın, çalışanların ücretlerinde düşmeler olacağını belirtti.

Petrol fiyatlarının halen 70 dolar olan seviyesinin yüksek olduğunu ileri süren Roubini, fiyatların 100 doların üzerine çıkması halinde, zaten finansal kriz içinde olan dünyanın olumsuz etkileneceğini, krizin "çift dip" yapacağını söyledi.

"Risk alınması önlenmeli"

Roubini, dolar, euro ve yenin daha dar bir alanda hareket etmesinin önemine değinerek, daha geniş bir bantta seyretmesi halinde söz konusu ülkelerin ihracatının bundan olumsuz etkileneceğini bildirdi G-20 ülkelerinin ortaya koyduklarının hayata geçirilmesi ve G-20'nin idari bir mercii olması gerektiğini bildiren Roubini, aşırı risk almayı önleyecek sistemlere ihtiyaç bulunduğunu belirtti.

Roubini, küresel krizden çıkışın zamanlamasının önemli olduğuna değinerek, önce çıkılması halinde yüksek enflasyon riskinin bulunduğunu söyledi.