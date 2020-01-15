İSİG Meclisi: 2019 yılında en az 1736 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2019 yılı iş cinayetleri raporunu yayımladı. İSİG Meclisi'nin raporuna göre 2019'da en az 1736 işçi yaşamını yitirdi. Rapora göre 8 işçi meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirdi.

Rapora göre Ocak’ta 159 işçi, Şubat’ta 127 işçi, Mart’ta 114 işçi, Nisan’da 153 işçi, Mayıs’ta 164 işçi, Haziran’da 131 işçi, Temmuz’da 178 işçi, Ağustos’ta 149 işçi, Eylül’de 147 işçi, Ekim’de 158 işçi, Kasım’da 129 işçi, Aralık’ta ise 127 işçi meydana gelen iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde ölen işçilerin 1713’ü (yüzde 98,68) sendikasız bir şekilde çalışıyorken, sendikalı işçilerin sayısı 23 (yüzde 1,32).

Rapordan öne çıkan veriler şöyle: