IŞİD'ten Türkmenler'e canlı bombalı tuzak

IŞİD güçleri, Türkmen rehineleri teslim etme bahanesiyle üzerine bomba sarılı 5 militanını Türkmen karargahına gönderdi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Çobanbey kasabası çevresinde, IŞİD güçleriyle Türkmenler arasında yaklaşık 10 gündür devam eden çatışmalar dün gece de sürdü. Ömer Eş-Şenni grubunun komutan yardımcısı "Çeçen Hattap" isimli üyenin de aralarında bulunduğu 28 kişinin rehin alınması üzerine bölgeyi ablukaya alan IŞİD üyeleri, daha sonra kasabanın kontrolünü ele geçirdi.

Öte yandan, 5 Türkmen'in IŞİD'in eline geçmesi üzerine taraflar arasında esir takası gündeme geldi.

Yaklaşık 6 saat süren görüşmelerin ardından Türkmenler, Hattap ile 17'si yaralı 28 IŞİD üyesini serbest bıraktı. Görüşme sırasında Türkmenleri oyalayan IŞİD grubu, Halep, Rakka, Tel Abyad, Cerablus ve Azez'deki güçlerini Çobanbey'e sevk etti.

Canlı bomba tuzağı

IŞİD güçleri, Türkmen rehineleri teslim etme bahanesiyle üzerine bomba sarılı 5 militanını Türkmen karargahına gönderdi. Tuzağı son anda fark eden Türkmenler, karargahı terk etti.

IŞİD grubunun oluşturduğu arama noktalarından Türkmenlerin giriş ve çıkışına izin vermedikleri belirtildi.

Çobanbey'i geri alabilmek için yığınık yapan Türkmenlerin, diğer silahlı muhalif gruplardan yardım istediği öğrenildi.