IŞİD’liler Suriye’nin ortasında kalakaldı

Suriye ile Lübnan sınır bölgesindeki bir alanda Suriyeli güçlere teslim olan IŞİD mensuplarının, Beşar Esad yönetimi ile yaptıkları anlaşma uyarınca Irak sınırına doğru yol alırken rejim kontrolündeki bölgelerden çıkması engelleniyor.

IŞİD'e karşı savaşan ABD liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Ryan Dillon yazılı açıklamasında, söz konusu anlaşmanın kendileri ile yapılmadığını ve IŞİD'lilerin, ülkenin doğusundaki unsurlarıyla bir araya gelmesini engelleyeceklerini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Suriye Lübnan sınır bölgesinde sıkışan IŞİD mensupları, Suriye ordusundan askerlerin cesetlerini geri verme karşılığında Suriye yönetimi ve Lübnan'daki Hizbullah güçleri ile bir anlaşma yapmış ve otobüslerle tahliye edilmelerine izin verilmişti.

Ancak ABD, örgütün geri kalanı ile buluşmaları durumunda tekrar çatışmalara girişecek olmalarından dolayı konvoydaki IŞİD'lilerin hükümet kontrolündeki alanın dışına çıkmalarına engel oluyor.

Örgütün halen görece güçlü olduğu Suriye Irak sınır bölgesindeki diğer unsurlara katılımına engel olmak isteyen koalisyon güçleri, konvoyu kurtarmak için yaklaşan IŞİD unsurlarını vuruyor.

Dillon, şu ana kadar konvoya yaklaşan 20 aracı vurduklarını ve 50'den fazla örgüt mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

IŞİD için çember daralıyor

Konvoyda 300 kadar IŞİD mensubunun yanı sıra, aynı civarda sivil bulunuyor. Çoğunlukla IŞİD mensuplarının aileleri ve akrabalarından oluşan sivilleri ve örgüt üyelerini 17 otobüs taşıyor.

ABD'nin konvoya hava saldırısı düzenlememesinin nedeni olarak sivillerin bulunması gösteriliyor. Washington yönetimi ayrıca, Rusya vasıtasıyla Suriye hükümetine konvoyun daha fazla ilerlememesi gerektiği mesajını iletti.

IŞİD'e karşı mücadelede son aylarda hem Irak hem de Suriye'de büyük kazanımlarda bulunan koalisyon güçleri, 2014 yılında bu iki ülkede büyük bir toprak parçasını kontrol etmeye başlayan örgütün sonunun yaklaştığını öngörüyor.

Irak güçleri geçtiğimiz aylarda örgüt kontrolündeki en büyük kent Musul'u geri alırken, Irak Başbakanı Haydar el İbadi bu hafta Telafer'in de IŞİD'den temizlendiğini ilan etti.

IŞİD'in Suriye'deki fiili yönetim merkezi Rakka'yı da geri almak için çatışmalar devam ederken, koalisyonun desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kentin bir kısmını ele geçirdiklerini açıklamıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,Reuters/ÇÖ,BW