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Dünya

IŞİD'li üstündeki bomba patlamayınca baltayla saldırdı

Endonezya'daki saldırgan kilisedeki pazar ayini sırasında saldırı düzenledi

29 Ağustos 2016 15:51

Endonezya'da IŞİD'e bağlılık yemini eden bir intihar bombacısı, yüzlerce insanın toplandığı Katolik kilisesindeki pazar ayini sırasında üzerindeki bombayı patlatamayınca rahibe baltayla saldırdı.

 

Bomba patlamayınca baltayla saldırdı

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki St Yoseph Kilisesi'nde meydana gelen olayda, 18 yaşında olduğu iddia edilen saldırgan, üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmak istedi. Bombayı patlatamayan saldırgan, bunun üzerine çantasındaki baltayı çıkardı ve 60 yaşındaki rahip Albert Pandiangan'ın koluna doğru salladı.

İntihar bombacısının üzerindeki bomba patlasaydı kilisedeki yüzlerce insan ölebilirdi. Rahibe baltayla saldıran genç, kilisedeki kalabalık tarafından etkisiz hale getirildi.

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