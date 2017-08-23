IŞİD'li militan: Cübbeli'yi öldürme talimatı aldım

IŞİD militanı, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü öldürme talimatını aldığını itiraf etti.

Sabah'ın haberi şöyle:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca IŞİD terör örgütü'ne mensup 4 şüpheli hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçu kapsamında iddianame hazırlandı. Şüpheliler arasında yer alan Hakkı U.'nun aldığı talimatla Cübbeli Ahmet Hoca'yı öldürme planları yaptığı ve bu yönde Cübbeli'nin sohbetlerini takip ettiği öğrenildi.

Şüpheli ifadesinde; "Yakalandığım tarihten 2-3 gün önce örgüt mensuplarınca şifreli olarak haberleşmiş olduğumuz program vasıtasıyla bize gelen mesajda Cübbeli Ahmet Hoca'nın ders verdiği ve toplantı yaptıkları yerlerin nereler olduğu, buralara kaç kişinin geldiği, ne zamanlar toplandıkları hakkında araştırma yapmamız talimatı verildi.

Bu talimat 'convers' isimli program ile cep telefonumuza gelen bir dosyayı şifreli TrueCrypt programı ile bilgisayarda açarak okudum. Bu talimatın geldiğini İbrahim Ş. ve Kemal O. da biliyor" dedi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Hakkı U., İbrahim İ., Yusuf İ. ve Kemal O.'nun Kadıköy'deki ikamet adreslerinde ve işyerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mermi ve örgüt belgeleri ele geçirildi.

Dava açıldı

Şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçları kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.