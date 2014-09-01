'IŞİD'le savaşan cihatçıların İngiltere'ye dönüş yollarını kapatmayı düşünüyoruz'

İngiliz Sunday Express gazetesinin haberine göre Irak ve Suriye’de IŞİD ile birlikte çarpışan İngiliz cihatçılara İngiltere’ye dönüş yollarının kapatılacağı bildirildi.

İngiltere Başbakanı David Cameron’un yarın parlamentoda IŞİD’e karşı alınacak önlemleri açıklaması beklenirken, Sunday Express gazetesi bugünkü haberinde Irak ve Suriye’de IŞİD ile birlikte çarpışan İngiliz cihatçılara İngiltere’ye dönüş yollarının kapatılacağını bildirdi.

Irak Şam İslam Devleti için çarpışan İngilizler’in ülkelerine dönmesinin yasaklanmasının yarın Westminster Parlamentosu’nda başbakan tarafından açıklanacak radikal planlar arasında olacağına dikkat çeken Sunday Express, bir hükümet kaynağının şu sözlerine yer verdi: "Dışarda terör faaliyetlerinden şüphelenilen İngiliz vatandaşlarının İngiltere'ye girişlerini durdurmayı düşünüyoruz."



İngiltere’de cihatçı saldırısı olasılığının çok yüksek olduğunun anlaşılmasından sonra İngiliz hükümetinin İngiltere’nin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler alacağı kaydedildi.