IŞİD'le mücadeleye NATO'nun katılımı gündemde

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, perşembe günü Berlin'de bir araya geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, görüşmede NATO'nun ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonuna dahil olmasına yeşil ışık yaktı.

NATO'nun koalisyona katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya Merkel, "Genel Sekreter'e bu konudaki görüşmeleri sürdürmeyi önerdim" dedi. Merkel, konuyla ilgili kararın 25 Mayıs tarihinde düzenlenecek NATO zirvesinde verilebileceğini ifade etti. Merkel, NATO'nun koalisyona katıldığı takdirde Almanya'nın askeri aktivitesinin herhangi bir şekilde genişlemesinin söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Kararın 25 Mayıs'a kadar verilmesini umduğunu belirten Stoltenberg ise gerçekleştirilen askeri operasyonlara NATO olarak dahil olmayacaklarını kaydetti. NATO'nun temelde askerlerin eğitimi konusunda faaliyet gösterdiğini ve buna devam edileceğini belirten Stoltenberg, "NATO koalisyona katıldığı takdirde bu, üstlenilen rolü değiştirmez" dedi.

"Almanya'nın rolü büyük"

Merkel ve Stoltenberg, Almanya'nın NATO bünyesindeki rolüne de değindi. Almanya'nın NATO'da büyük bir rol üstlendiğinin altını çizen Stoltenberg, Almanya'nın ittifaka "önemli katkılarda bulunduğunu" söyledi. Stoltenberg, Almanya'nın "uluslararası barış ve güvenliğe olağanüstü katkılar yaptığını" da sözlerine ekledi.

İttifak içerisindeki yük paylaşımının "yalnızca parayla olmadığını" belirten Stoltenberg, "becerilerin" ve "katkıların" da hesaba katılması gerektiğinin altını çizdi. Almanya ile Rusya arasındaki işbirliğine de değinen Stoltenberg, "yapıcı bir ilişkinin yaşanabilmesi için hem savunma hem de diyaloğun vazgeçilmez unsurlar olduğunu" söyledi.

ABD'nin talepleri

ABD NATO'nun IŞİD'e karşı oluşturulan uluslararası koalisyonun bir parçası olmasını isterken Almanya bu öneriye şimdiye kadar karşı çıkmıştı. Almanya böyle bir adımın bölgedeki çatışmaları alevlendireceği ve barış çabalarını zora sokabileceğini ifade etmişti.

ABD, Avrupalı müttefiklerinin askeri harcamalarının da yeterli olmadığını düşünüyor. ABD'nin talebi de NATO üyesi ülkelerin en geç 2024 yılına kadar gayrı safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırması.

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dpa/AFP/Reuters/BÜ/HS