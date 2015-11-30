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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'le mücadelenin maliyeti çıkarıldı

Alman Birinci Kanalı'nın (ARD) haberine göre, Almanya'nın IŞİD'le mücadele amacıyla planladığı Suriye misyonunun maliyeti 134 milyon euroyu bulacak.

30 Kasım 2015 17:52


ARD'nin haberine göre, Almanya, Suriye'ye IŞİD'le mücadele amacıyla 4-6 Tornado keşif uçağı, bir fırkateyn, bir yakıt ikmal uçağı ve bin 200 asker göndermeyi planlıyor. Alman askerler, Irak ve Suriye'de IŞİD güçlerine karşı savaşan ABD liderliğindeki ululararası koalisyona ve Fransa'ya destek verecek.

Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Frank Walter-Steinmeier'in Başbakanlık'a sunduğu karar tasarısına göre, 2016 yılı içinde hayata geçirilmesi öngörülen IŞİD'le mücadele misyonunun maliyeti 134 milyon euro dolayında. Tasarıya göre, Almanya'nın sadece Fransa'yı değil, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona da destek vermesi planlanıyor. Söz konusu misyonun salı günü bakanlar kurulunun gündemine gelmesi bekleniyor.

Almanya, Suriye'de Fransa'ya destek verirken ulaslararası yasalar tarafından düzenlenmiş meşru müdafaa hakkına dikkat çekiyor. Sözkonusu hak, Birleşmiş Milletler anlaşmasının 51. maddesince tanımlanıyor.

BMGK'nin 2249 sayılı kararı

Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nin 2249 sayılı kararıyla konseyin daha önce aldığı iki karara dikkat çekiliyor. Sözkonusu belgelerde IŞİD'in eylemleri dünya barışı ve uluslararası güvenliğe açık tehdit olarak tanımlanmıştı.

Fransa'nın AB'den güvenlik konusunda yardım talep ettiğine dikkat çekilerek, bunun Alman Anayasası'nda "Kolektif güvenliğe katılma" başlığı altında yapılan düzenlemeye uygun olduğu vurgulanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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