IŞİD'le mücadelede kararlılık mesajı

ABD önderliğindeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun savunma ve dışişleri bakanları, IŞİD'le mücadelede yeni stratejileri görüşmek için Washington yakınlarında biararya geldi. Yaklaşık 40'a yakın ülkeden bakan ve temsilcilerin katıldığı toplantıda bugüne kadar kaydedilen ilerleme, IŞİD'e karşı yürütülen kampanyada atılacak önemli adımlar ve koalisyon üyelerinin, IŞİD'in kalıcı olarak yenilgiye uğratılma sürecini nasıl hızlandırabileceğini ele aldı.

Mücadelenin daha etkin ilerlemesi için daha fazla güç kullanılması kararlaştırıldı. Paralel düzenlen başka bir toplantı da koalisyon temsilcileri, sivil yardımlar için yaklaşık 2 milyar euro kaynak vaadinde bulunuldu.

Türk Bakanlar katılamadı

Koalisyon üyesi ülkelerin başkent Washington'a yakın mesafedeki Andrews Hava Üssü'ndeki toplantısına katılması planlanan Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık'ın ABD programı,15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi nedeniyle iptal oldu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Savunma Bakanı Ash Carter'ın Fikri Işık'la telefonla görüştüğü ABD'nin seçimle işbaşına gelmiş Türk hükümetine desteğini tekrarladığı belirtildi. Toplantı sonrası basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Savunma Bakanı Carter da darbe girişimi sonrası elektrik kesintisi yaşanan İncirlik Üssü'nde operasyonların durduğunu ancak Türkiye'den İncirlik'te durumun kısa sürede normale döneceği yönünde bilgi geldiğini vurguladı. Carter telefonla görüştüğü Türk mevkidaşı Fikri Işık'ın kendisine "geçen hafta Türkiye'de yaşanan olayların IŞİD'e karşı ortak mücadelemizi etkilemeyeceğini açıkça söylediğini" vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry başkanlığında yapılacak toplantıya katılması öngörülüyordu ancak Çavuşoğlu'nun programı da Türkiye'deki gelişmeler nedeniyle iptal edildi. Türkiye toplantıda büyükelçilik tarafından temsil ediliyor.

IŞİD operasyonlarının durumu

ABD Savunma Bakanı Carter, IŞİD'in Irak'ta köşeye sıkışmaya başladığını belirterek koalisyon güçlerinin mücadelesinin bu yönde ilerlediğini belirtti. Carter, belirlenen strateji kapsamında IŞİD'in Irak'ta Musul ve Suriye'de Rakka'dan temizlenmesinin öncelikli plan olduğunu söyledi. Detay vermeyen ABD Savunma Bakanı, IŞİD'i ‘ana kanser hücresi’ olarak tanımladı ve ‘sürekli başka yerlerde türeyen tümörleri olduğunu’ söyleyerek, uluslararası koalisyonun IŞİD'i püskürtüp izole etmek istediğini söyledi. ABD geçen hafta Musul'un geri alınması hazırlıkları için Irak'a 560 asker daha göndereceğini açıklamıştı. Böylece ABD'nin kaolisyon güçleri içinde Irak'taki asker sayısı 4 bin 600'a yükselmiş olacak.

İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon da Irak'taki askeri eğitim personelinin sayısını iki katına çıkaracaklarını belirterek 500'e ulaşacaklarını söyledi.

Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian de AFP'ye yaptığı açıklamada IŞİD'e karşı verilen mücadelenin Avrupa'nın güvenliği için de oldukça önemli olduğunu kaydetti.

ABD önderliğinde yürütülen IŞİD'le mücadele operasyonları kapsamında ABD'nin verilerine göre IŞİD, Irak'ta 2014'ten beri ele geçirdiği toprakların yaklaşık yarısını, Suriye'de de yüzde 20-30 oranında kaybetti. Uluslararası koalisyon iki yıl içinde 14 bin hava operasyonu düzenledi.