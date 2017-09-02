IŞİD'le mücadele koalisyonu: Suriye'deki konvoyun geçişini engellemeyi sürdüreceğiz

ABD önderliğindeki IŞİD’le mücadele koalisyonu, örgütün Suriye-Lübnan sınırında teslim olan üyelerini taşıyan konvoyun geçişini engellemeyi sürdüreceğini açıkladı.

IŞİD, Suriye ile Lübnan arasındaki sınırda bulunan, kontrolü altındaki bir bölgeden çekilmeyi kabul etmiş ve buradaki mensupları da teslim olmuştu.

Lübnan ordusu, Hizbullah ve Suriye hükümeti ile varılan anlaşma kapsamında, bölgedeki IŞİD'lilerin aileleriyle birlikte ayrılmalarına ve Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Albu Kamal'a gitmelerine izin verilmişti.

IŞİD'lilerin bulunduğu konvoy çölde bekliyor

Ancak ABD önderliğindeki koalisyon, aileleriyle birlikte yaklaşık 300 IŞİD'linin bulunduğu konvoyun geçeceği güzergahı bombalayarak ilerlemesini durdurdu.

Konvoy, Humayma ve Suriye hükümetinin kısa bir süre önce IŞİD'den geri aldığı El Sukna kenti arasındaki çölde bekliyor.

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon, IŞİD savaşçılarının Irak sınırı istikametinde doğuya doğru ilerlemelerine izin vermeyecektir... Teröristlerin, meseleyi bir başkasının sorunu haline getirecek şekilde bir yerden başka bir yere taşınması, kalıcı bir çözüm sağlamaz" denildi.

"Bunlar deneyimli savaşçılar"

Koalisyon açıklamasında, konvoyda 300 IŞİD'linin bulunduğu belirtilerek, bunlar "deneyimli savaşçılar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca, konvoyda çocuk ve kadınların bulunmasından dolayı savaş uçakları tarafından hedef alınmadığı da ifade edildi.

Bununla birlikte, taşınma işlemine eşlik eden bir tank, zırhlı araçlar ve diğer araçlara yönelik hava operasyonları düzenlendi.

Anlaşma neden yapıldı?

IŞİD ve diğer silahlı örgütlerin Batı Kalamun'dan ayrılmalarıyla birlikte, Lübnan sınırı da yeniden tamamıyla Suriye hükümetinin kontrolüne geçti. Böylece iç savaşın başlamasından bu yana ilk kez Suriye hükümeti bir sınırının tamamını kontrol altına almayı başarmış oldu.

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Josephh Aoun, 2014 yılında kaybolan Lübnanlı askerlerin cenazelerinin alınması ve sivil can kaybının önlenmesi için IŞİD'le böyle bir anlaşmaya gittiklerini açıkladı.

9 Lübnan askeri esir alınmıştı

Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsal bölgesinde 2014'teki çatışmalarda dokuz Lübnan askeri esir alınmıştı. Bu tarihten sonra askerlerden haber alınamadı.

IŞİD varılan anlaşma kapsamında sekiz askerin cenazesini teslim etti. Dokuzuncu askerin ise akıbeti bilinmiyor. Lübnanlı yetkililer, teslim edilen cesetlerin kayıp askerlere ait olup olmadığının yapılacak DNA testi sonucunda tespit edileceğini belirtti.

IŞİD ve Lübnan ile Suriye hükümetleri ve Hizbullah arasında varılan anlaşma uyarınca, örgüte mensup militanların aileleri ile birlikte 17 otobüs ve 11 ambulansla Lübnan'ın kuzeyinden, Suriye'nin doğusuna nakledilmesi öngörülüyor.

Irak Başbakanı anlaşmaya tepkili

IŞİD'lilerin götürüldüğü Suriye'nin Deyr ez Zor eyaletindeki Albu Kamal kenti, Irak sınırına 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi ise anlaşmaya sert tepki gösterdi.

ABD'nin IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk da IŞİD militanlarının "Irak'ın rızası olmadan Suriye içinde Irak sınırına taşınmaması, savaş alanında öldürülmesi gerektiğini" söyledi.