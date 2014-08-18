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Dünya

IŞİD'in yıktığı son kutsal mekan Hazreti Davud Türbesi oldu

Irak Şam İslam Devleti, 14 Temmuz'da ele geçirdiği Türkmen köyü Toybuk'taki Hazreti Davud Türbesi'ni dozerlerle yıktı

18 Ağustos 2014 20:46

IŞİD militenleri, Suriye'de ele geçirdiği Halep'in kuzey kırsalında yer alan Türkmen köyü Toybuk'taki Hazreti Davud Türbesi'ni dozerlerle yıktı

Al Jazeera'den Yılmaz Bilgen'in haberine göre, IŞİD mensupları türbe çevresinde bulunan ve ziyaretçilerin namaz kıldıkları mescitle birlikte kalan son kalıntıları da dinamitle patlatarak yok etti.

Hazreti Davud adına makam olarak inşa edilmiş olan türbenin yapım tarihi bilinmiyor. Suriye'de iç savaşın başladığı günlerde büyük bir külliyeye dönüştürmek istenilen Hazreti Davud türbesi Osmanlı döneminde restore edilen kutsal mekanlardan biri.

Türkmen köyü olan Toybuk, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Memlük Devleti ile yaptığı Mercidabık Savaşı'nın gerçekleştiği bölgede bulunuyor.

Türkmenler tarafindan 'Dabik' olarak adlandırılan 5 bin nüfuslu köy son saldırılardan sonra büyük oranda boşalmış durumda.

 

IŞİD, kendi inancı dışındaki tüm kutsal yerleri yok ediyor



IŞİD Irak ve Suriye’de, aralarında Şiilerin de bulunduğu farklı mezhep gruplarının kutsal kabul ettiği türbeleri bombalıyor. Örgüt daha önce, Suriye’nin Kamışlı bölgesinde Türkiye’de de çok sayıda mensubu bulunan Nakşibendi tarikatının Suriye'deki kolu olan Hazne şeyhlerinin türbesini bombalamıştı.

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