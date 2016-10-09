IŞİD'in okuluna giden çocuk: Tek gözlü adamın kafası düştü

Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD'in okuluna gitmek zorunda kalan sekiz yaşındaki Taim, okulda ailesi hakkında casusluk yapmasının istendiğini anlattı. Taim, oyun oynamak için gittiği Er Raşid Parkı’nda gördüklerini “Bakın, o çok öfkeli görünüyordu. Diğer adamı tutuyordu ve sağ elinde bir şey vardı. Diğer adamın gözleri yoktu. Gözünü çıkarmışlardı, gördünüz mü? Sonra diğeri onu arkasına geçti ve tek gözlü adamın kafası düştü. Kafası düştü. Bunu hatırlamak istemiyorum" ifadeleriyle anlattı.

Taim şu an ailesiyle birlikte, Türkiye üzerinden geçerek kaçtıkları bir Batı Avrupa kentinde. Sığınma başvurularının onaylanmasını bekleyen aile, IŞİD korkusuyla isimlerini saklıyor.

Washington Post’ta yer alan haber şöyle:

IŞİD’den önce okula gitmeyi çok sevdiğini söyleyen çocuk, o dönem en sevdiği dersler arasında matematik, sanat ve sporu sayıyor. Örgüt Rakka’yı ele geçirdiğindeyse altı yaşındaymış.

Hadisle ders

IŞİD önce okulu kapatıp askeri üsse dönüştürmüş. Okul aylar sonra açıldığında, militanlar yeni müfredatın tanıtımında bizzat bulunmuş. Taim, derslerde Hz. Muhammed’in bir grup deve hırsızını gözlerini oydurup ellerini kestirerek cezalandırdığı hadise özel önem verildiğini hatırlıyor.

"Ailenizi ihbar edin"

Taim’in IŞİD’in okulundan hatırladıkları, derslerden çok ‘muhbirlik’ talebiyle ilgili… Küçük çocuk, IŞİD’in öğretmenlerinin kendilerinden, dini kurallara uymayan veya örgüte muhalefet eden aileleri ‘bildirmelerini’ istediğini anlatıyor. Öyle ki, ‘öğretmenler’ bir gün sınıfı yakındaki bir parka götürüp, çocukları açık bir çukurun önünde durdurmuş. Bir ‘öğretmen’, “Burası, aileleri IŞİD’e direnen veya saklanan çocuklara bunları anlatmamaları halinde mezar olacak” demiş. Taim, “Onlara konuşmazsak bizi çukura atacaklardı” diyor.

Annesine, babasına 'karışmış'

Taim, eve gittiğinde babasına ve akrabalarına ‘haram olduğu için sigara içmemeleri gerektiğini yoksa öldürüleceklerini’ söylüyormuş. Annesine de ‘başını kapatmasını, kayınbiraderinin yanında başı açık gezmemesini’ söylüyormuş.

"Çok fazla kan vardı"

Taim, derslerde IŞİD’in kendilerine propaganda ve savaş görüntüleri izlettiğini, bunlara infaz videolarının da dahil olduğunu anlattı. Bugün sekiz yaşında olan çocuk, gerçek infazlarda da bulunmuş. “Çok fazla kan vardı” diyen Taim, sakallı bir infazcının bir esirin başını nasıl kestiğini anlattı. Taim söyleşinin ortasında bir kağıt kalem isteyerek bu resmi çizdi:

"Tek gözlü adamın kafası düştü"

Ve küçük çocuk çizimde saçı olmayan adamı göstererek, oyun oynamak için gittiği Er Raşid Parkı’nda görüklerini şöyle anlattı: “Bakın… O çok öfkeli görünüyordu. Diğer adamı tutuyordu ve sağ elinde bir şey vardı. Diğer adamın gözleri yoktu. Gözünü çıkarmışlardı, gördünüz mü? Sonra diğeri onu arkasına geçti ve tek gözlü adamın kafası düştü. Kafası düştü. Bunu hatırlamak istemiyorum.”

Ailesi zorla ikna etmiş

IŞİD onu ‘gerçek bir savaşçı olması için’ bir eğitim kampına göndermeye ikna etmeye de çalışmış. Ailesi, Taim bir gün eve gelip ‘özel bir eğitim kampına seçildiğini’ söyleyip eşyalarını toplamaya başlayınca, Rakka’dan kaçma riskini göze almış. Annesi, “Bu benim kendi isteğim” diyen oğlunu, camiye daha fazla gitme vaadiyle kandırabilmiş… Taim şimdi ailesiyle birlikte olduğu Batı Avrupa kentinde psikiyatrik danışmanlık alıyor. Annesi, IŞİD’in onu kaçırmasından endişeli…