'IŞİD'in müze saldırısı korkakçadır ve cezasız kalmayacaktır'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü IŞİD'in, Musul Müzesi'ne saldırısının cezasız kalmayacağını belirtti.

IŞİD'in Musul Müzesi'ndeki tarihi eserleri ve Asurlulara ait tarihi heykelleri, yerle bir ettiğini gösteren video görüntülerini yayınlamasıyla ilgili Başbakan İbadi, yazılı açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, tarihi eserlere yönelik saldırıyı, "ülke ve halkının varlığını hedef alma, Iraklılar için önder insan izlerini yok etmeye çalışma, dünyanın duygularını kışkırtma" olarak nitelendiren İbadi, "IŞİD'in Musul Müzesi'ne saldırısı korkakçadır ve cezasız kalmayacaktır. Söz konusu saldırı, bu terör örgütünün geri kalmış bir zihniyete sahip olduğunun delilidir" ifadesini kullandı.

İbadi ayrıca IŞİD'i bitirmek ve kaynaklarını kurutmak için tüm dünya ülkelerine net bir tavır takınma çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi de müzeye yönelik saldırıyı kınadı. Allavi ayrıca Irak'ın, IŞİD'e karşı zor bir savaşı yönettiğini belirtti.

Sosyal medyada dün yer alan videoda IŞİD'in Irak'ın kuzeyinde yer alan Musul Müzesi'ndeki heykel ve kıymetli sanat eserlerini balyozla kırdığı görülüyordu.

Geçen hafta sonu Musul Kütüphanesi'ne saldıran terör örgütü, 8 binden fazla tarihi kitabın yer aldığı kütüphaneyi ateşe vermişti. Kütüphanede Osmanlı, Abbasi, Eyyübi dönemine ve çeşitli medeniyetlere ait değerli el yazması eserler bulunuyordu.