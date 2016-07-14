IŞİD'in MİT 'analizi'nden: Ajanlar nasıl anlaşılır; takipten nasıl kurtulunur?

IŞİD'in MİT ve Emniyet İstihbarat'ın yapısıyla ilgili çalışma yapıp üyelerine ‘istihbaratçıları tanıma ve takipten kurtulma rehberi’ hazırladığı ortaya çıktı. Gözlük-tespih çıkarma, iki elin cepte olması, köşe başında telefonla konuşma gibi işaretlerden takibin anlaşılabileceği anlatılırken “Komşun, bakkalın MİT’çi olabilir” dendi.

Ankara Tren Garı’nda 103 kişinin öldüğü katliamla ilgili Ankara Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına giren belgelerde IŞİD’in önemli bilgilerine ulaşıldı. ‘mahsun. docx’ adlı belgede, MİT personeli ve istihbaratçılarla ilgili değerlendirmeler yapılırken, “MİT’in başına ABD’de yetişen Hakan Fidan’ın getirilmesiyle Amerikan usulü çalışma şekli benimsenmiştir” ifadesi yer aldı.

IŞİD'in MİT 'analizi'ne dair belgeden bazı tespitler:

Psikolojik yöntemler

"Takipte kullandıkları yöntemlerden biri psikolojik baskıdır. Bazen haberlerde Türkiye’ye teröristlerin girdiği ve eylem hazırlığında oldukları söylenir. Ve gerçekten böyle bir şey varsa birbirlerinden habersiz kardeşler ameli iptal ederek ya da temasa geçerek hareket ederler. Böylelikle ya ortaya çıkarlar ya deşifre olduklarını sanıp dağılırlar.

"Bazen hedef şahsa kendilerini kasıtlı hissettirler ki heyecanlansın ve panik yaparak hataya düşsün.

"Takipte kendi aralarında kullandıkları bazı işaretler: Gözlükleri çıkarmak veya takmak, cepten mendil çıkarıp kullanmak, ayakkabı bağlamak, tespih çıkartmak veya iki eli cebe koymak, ceketi çıkartmak ve omuza atmak, ceketin düğmelerini iliklemek veya açık bırakmak, köşe başlarında telefonla konuşmak, sırtını dönmek...

"Takibi yapan kişiler genelde atik, soğukkanlı, hedef bölgesine uygun davranış ve giyim, fark edilemeyeceği mesafede yürüyüş, genelde hedefin karşı kaldırımında yürümesi, karşı karşıya kaldığında adres sorması veya afallaması, aynı taşıta binip inmesi, bazen absürt giyim ve konuşma tarzı...

"Atlatmak için"

"Araçlı takibin atlatılması: Hızlı hareket ve ansızın durmak, tali yola girip ansızın durmak, hızlı hareket ve sinyal vermeksizin dönmek, durup aksi yöne gitmek, kavşakta turlamak, virajlı yollar kullanarak (S) çizmek veya hatalı U dönüşleri yapmak, çıkmaz sokağa girmek, takip riski olan aracımızın peşine, onu belli mesafeden takip edecek başka araç görevlendirmek...

"Şayet takip hissedilirse araç uygun bir yere bırakılarak yaya veya toplu taşımayla devam edilir. Ya da taksiye binilip, uygun bir yerde inilerek yolun tam karşısına geçilir ve ters istikamete başka taksiye binilir. Eğer takip elemanı, kardeşle aynı toplu taşıma aracında ise kardeş kapıya yakın durur ve kapı kapanacağı sırada hızla araçtan inebilir.”

Kendi adamlarına: İslami değil cahil ortamlarda bilinin

Aynı belgede IŞİD, keşif yapılacak yerlerde çekilecek kamera kaydı ve etrafta şüphe uyandırmama konusunda örgüt üyelerine şu uyarılarda bulunmuş:

“Çevreci olarak mümkünse kaydı, giyim ve kuşamın dikkat çekmeyecek şekilde olması, aile bağlarının korunması, İslami çevreyle değil cahil ortamlarda bilinmesi, çift kamera kartı taşınması, biriyle manzara diğeriyle salon çekimi yapılması, çekilen videoların şahsi bilgisayarda izlenmemesi, çekimlerde sesin iptal edilmesi, gezilen mekanlarda iki günde bir değişik elbise giyilmesi, yol aramaları ve rutin polis durumlarında doğal davranılması, her mekana uygun mazeret uydurulması, mekanın önce genel sonra özel çekimi, yansımalara dikkat edilmesi...”