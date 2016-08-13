IŞİD'in Menbiç'te kaçırdığı siviller serbest

IŞİD, dün Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te rehin aldığı ve canlı kalkan olarak kullandığı yüzlerce sivili serbest bıraktı.

Sputnik'in haberine göre, Menbiç'in dün IŞİD'den temizleyen Suriye Demokratik Güçleri'nden bir kaynak, bazı sivillerin kaçtığını bazılarının da örgüt tarafından serbest bırakıldığını aktardı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başındaki Rami Abdülrahman da "Rehin alınan sivillerin arasında canlı kalkan olarak kullanılanlar ve misilleme korkusuyla kenti kendi istekleri doğrultusunda terk edenler vardı" dedi.