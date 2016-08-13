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Dünya

IŞİD'in Menbiç'te kaçırdığı siviller serbest

SDF, Menbiç'i IŞİD'den temizlemişti temizlemişti

13 Ağustos 2016 19:53

IŞİD, dün Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te rehin aldığı ve canlı kalkan olarak kullandığı yüzlerce sivili serbest bıraktı.

Sputnik'in haberine göre, Menbiç'in dün IŞİD'den temizleyen Suriye Demokratik Güçleri'nden bir kaynak, bazı sivillerin kaçtığını bazılarının da örgüt tarafından serbest bırakıldığını aktardı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin başındaki Rami Abdülrahman da "Rehin alınan sivillerin arasında canlı kalkan olarak kullanılanlar ve misilleme korkusuyla kenti kendi istekleri doğrultusunda terk edenler vardı" dedi.

 

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