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IŞİD'in korkulu rüyası 'Azrail'in babası': Bugüne kadar 1500 IŞİD militanı öldürdüm

Irak'ta bir Şii milis, 'Azrail'in Babası' olarak sosyal medyada fenomen oldu

01 Aralık 2015 11:36

Irak'ta IŞİD'e karşı hükümet güçleriyle birlikte savaşan Şii milislerden bir asker IŞİD'in korkulu rüyası haline gelerek, 'Ebu Azrail' lakabıyla ünlendi. IŞİD militanlarına karşı acımasızlığıyla hem cephede hem de sosyal medyada adından oldukça söz ettiriyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Ebu Azrail olarak bilinen Eyüp Falih El Rubayi, IŞİD'den önce de Irak işgali sırasında ABD güçlerine karşı savaştığını ve cephede oldukça tecrübeli olduğunu belirtiyor. Bugüne kadar bin 500 IŞİD militanını öldürdüğünü öne süren Ebu Azrail, militanları öldürmeye devam edeceğini ifade ediyor.

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