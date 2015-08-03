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IŞİD'in keşif timine Urfa'da suç üstü

Şanlıurfa’da MİT ve emniyet binalarının fotoğraflarını çeken 2 IŞİD mensubu yakalandı

03 Ağustos 2015 13:52

Şanlıurfa’da MİT ve emniyet binalarının fotoğraflarını çeken 2 Suriyeli yakalandı. Şüphelilerin telefonunda IŞİD içinde yer aldıkları görüntüler bulundu. Ellerindeki cep telefonlarıyla çevrenin görüntüsünü aldığı anlaşılan Beşşar H. ve Muhammed A.H. adlı iki Suriyeli, savcılık talimatıyla gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. 

Şanlıurfa’da nöbet tutan polisin dikkati sayesinde gözaltına alınan iki Suriyeli şüpheli, MİT ve Emniyet binalarına yönelik keşif çalışması yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Tolga Şardan'in Milliyet'te yer alan haberine göre, şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarında, kent merkezindeki MİT Bölge Başkanlığı, Yenişehir Polis Merkezi ve Polis Lojmanları’nın yanı sıra, IŞİD içinde yer aldıkları görüntüler bulundu. IŞİD’in, ilk kez keşif çalışması yapan elemanları yakalandı. 

Güvenlik güçlerini hedef aldığını açıklayan IŞİD’in, keşif çalışmaları için Şanlıurfa’ya iki kişi görevlendirdiği tespit edildi. 

Şüpheliler barodan gelen avukat ve tercüman eşliğinde sorgulanırken, yine mahkeme kararıyla şüphelilere ait cep telefonlarındaki kayıtlarda inceleme yapıldı. Cep telefonlarındaki fotoğrafların incelenmesinde, şüphelilerin kendi fotoğraflarını çekiyormuş gibi gösterip, arka plandaki Yenişehir Polis Merkezi, Polis Lojmanları ve MİT Bölge Başkanlığı’nın konumlarını tespit amacıyla binaları fotoğrafladıkları anlaşıldı. 

 

Sakallarını kesmişler

 

Farklı açılardan çekildiği anlaşılan polis ve MİT binalarına ait fotoğrafların yanı sıra, şüphelilerin IŞİD ve El Nusra örgütü içinde yer aldıklarını gösteren fotoğraflar da bulundu. 
Örgüt içindeki fotoğraflarda “sakallı” olarak görülen şüphelilerin; yakalandıkları sırada “dikkat çekmemek” için sakalsız oldukları saptandı. Gelişme üzerine, Emniyet ve MİT’in ortak çalışmasıyla kentte soruşturma başlatıldı. Gizli yürütülen soruşturmayla mahkemeye çıkartılan şüpheliler H. ile A.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

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