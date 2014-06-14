IŞİD'in işgal ettiği Musul'u terk edenler, evlerine dönüyor

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) işgalinden sonra Musul'dan kaçarak Erbil'deki kamplara sığınan ailelerden bazıları Musul'a geri dönmeye başladı. IŞİD tehdidinden kaçan Musullullar hafta ortasından bu yana kuzeydeki Kürt bölgesine akın ediyordu. Ancak bölgede bugün söz konusu durumun tersine döndüğü bildirildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Musul'daki akrabalarından kentte herhangi bir güvenlik tehdidi olmadığı yönünde bilgi alan Musulluların bu yüzden evlerine geri dönmeye başladığı ifade edildi. Yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin yaşadığı Musul'da krizin başladığı günden bu yana 500 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtiliyordu.