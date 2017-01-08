"IŞİD'in infaz ettiği iddia edilen iki askerle ilgili hâlâ açıklama yok, istihbarat bu kadar zor durumda mı?"

Sözcü yazarı Can Ataklı, IŞİD'in infaz ettiği ileri sürülen iki Türk askeri ile ilgili olarak "İktidar hâlâ net bir açıklama yapmadı. Kamuoyu ve askerlerin yakınları hâlâ merak ve endişe içinde" dedi. Ataklı "Hükümet neden bu konuda hiçbir bilgi veremiyor? İstihbarat sistemimiz bu olayı ortaya çıkaramayacak kadar zor durumda mı?" ifadesini kullandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş söz konusu infaz iddiasıyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu video görüntüleriyle ilgili henüz teyit edilmiş bir bilgi yoktur, olsa kamuoyu ile paylaşırız. Ama teşekkür ediyorum, bu tür terör örgütleri dünyanın en aşağılık mekanizmaları. Video yayınlayarak halkı korkutmaya, çaresizliğe itmeye çalışıyor. Herkes birbirinden korksun istiyorlar, medyadaki bazı arkadaşlar da ayaklarını denk alsınlar. Özellikle sosyal medya sorumsuzca yayın yapılacak bir alan değildir. Türkiye şu an da DEAŞ'la fiilen savaş halindedir. Oturduğu masada uyduruk görüntülerle Türk halkının moralini bozmaya çalışmak vatanseverlik değildir. Kimse duyarsızlık içinde olmasın, bu milli bir sorumluluktur. Herkesin bu vazifeyi kendi içinde hissetmesi lazım. Çok şükür ulusal medyada son dönemde ciddi bir dayanışma var, haberleri milli menfaat süzgecinden geçirerek değerlendiriyorlar"

Can Ataklı'nın "Gazetecileri Erdoğan tutuklatmış" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Üzerinden 15 günden fazla zaman geçti. Suriye'de IŞİD tarafından kaçırıldığı ve daha sonra başlarına korkunç bir olayın meydana geldiği görüntülerinin yayınlandığı iki askerimiz hakkında iktidar hâlâ net bir açıklama yapmadı. Kamuoyu ve askerlerin yakınları hâlâ merak ve endişe içinde. Bu iki asker gerçekten kaçırıldı mı? Bu askerler halen nerede? Sosyal medya üzerinden yayılan korkunç görüntüler gerçek mi? Hükümet neden bu konuda hiçbir bilgi veremiyor? İstihbarat sistemimiz bu olayı ortaya çıkaramayacak kadar zor durumda mı?"