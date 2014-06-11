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'IŞİD'in ilerlemesi devam ederse Amerikan uçakları operasyon düzenleyebilir'

Lehigh Üniversitesi Profesörü Henri J. Barkey, IŞİD'e katılımların hızla artmasının nedeni olarak Irak'ta bulunan aşiretlerin taraf değiştirmesini gösterdi

11 Haziran 2014 22:01

Lehigh Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Henri J. Barkey, Musul’u ele geçiren  IŞİD’in bölgedeki ilerleyişine ilişkin “IŞİD bir ordu gibi ilerlemiyor. Çok hızlı ilerliyor. Bu nedenle durdurmak çok zor. Ancak IŞİD’in ilerlemesi devam ederlerse Amerikan uçakları kalkıp bölgeye operasyon yapmak zorunda kalabilir” değerlendirmesinde bulundu.

CNN Türk’e konuşan Barkey, Türk Başkonsolosu dahil 48 kişinin kaçırılması hakkında “Hükümetin hatası bu duruma hazırlanmamaktır” ifadesini kullandı. IŞİD’e katılımların hızla arttığını vurgulayan Barkey, bu durumun Irak’ta bulunan aşiretlerin taraf değiştirmesinden kaynaklandığını belirtti.

“IŞİD’in durdurulmasının çok kanlı olacağını” savunan Barkey, bu süreçte “Türkiye ile Amerika’nın yakın bir işbirliğinde olması gerektiğini” kaydetti.

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