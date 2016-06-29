T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'in faaliyet haritasında Türkiye, ‘uyuyan hücreler’ bölümünde

Türkiye ile birlikte Suudi Arabistan, Cezayir, Fransa, Tunus, Lübnan, Bangladeş de yer alıyor

29 Haziran 2016 22:49

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde üç canlı bombayla yapılan saldırının ardından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, faaliyet alanlarını gösteren bir grafik yayınladı. Listede Türkiye, örgütün 'uyuyan hücreler' bölümünde yer alıyor. 

Terör örgütü IŞİD 'etki alanları'nı gösteren bir grafik yayınladı. Örgüt hali hazırda savaştığı ve askeri güçlerinin bulunduğu ülkelerin yanısıra bir de uyuyan hücrelerinin bulunduğu ülkeleri açıkladı. 

IŞİD'in sözcülüğünü yapan Amaq haber ajansından duyurulan listede Türkiye, örgütün 'uyuyan hücreler' bölümünde yer alıyor. Örgütün 'uyuyan hücreler' listesinde Türkiye'yle birlikte Suudi Arabistan, Cezayir, Fransa, Tunus, Lübnan, Bangladeş'in  de yer aldığı görülüyor. 

ETİKETLER

IŞİDTürkiyesaldırıgrafikuyuyan hücre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24