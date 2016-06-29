IŞİD'in faaliyet haritasında Türkiye, ‘uyuyan hücreler’ bölümünde

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar terminalinde üç canlı bombayla yapılan saldırının ardından radikal İslamcı terör örgütü IŞİD, faaliyet alanlarını gösteren bir grafik yayınladı. Listede Türkiye, örgütün 'uyuyan hücreler' bölümünde yer alıyor.

Terör örgütü IŞİD 'etki alanları'nı gösteren bir grafik yayınladı. Örgüt hali hazırda savaştığı ve askeri güçlerinin bulunduğu ülkelerin yanısıra bir de uyuyan hücrelerinin bulunduğu ülkeleri açıkladı.

IŞİD'in sözcülüğünü yapan Amaq haber ajansından duyurulan listede Türkiye, örgütün 'uyuyan hücreler' bölümünde yer alıyor. Örgütün 'uyuyan hücreler' listesinde Türkiye'yle birlikte Suudi Arabistan, Cezayir, Fransa, Tunus, Lübnan, Bangladeş'in de yer aldığı görülüyor.