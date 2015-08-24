IŞİD'in eşcinsel katliamları BM'de tartışılıyor



Gayrıresmi toplantıda IŞİD’ten kaçan Irak ve Suriyeli eşcinseller de hazır bulunacak. Eşcinseller, toplantıda yaşadıklarını aktaracak. Uluslararası Gey ve Lezbiyen İnsan Hakları Komisyonu’ndan (IGHLRC) Jessica Stern de toplantıya katılıyor. Stern'in toplantıda bir konuşma yapması bekleniyor.

Eşcinsel hakları ilk kez BM'de

ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Samantha Power, IŞİD'in eşcinsellere yönelik şiddetinin belgelendiğini söyledi. Birleşmiş Billetler Güvenlik Konseyi'nin ilk kez eşcinsel, biseksüel ve transseksüellerin haklarını tartışacağına dikkat çeken Power, "tartışmaya yoğun katılım beklediğini" söyledi.

Binadan atıp taşlıyorlar

Büyükelçi Power, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bu doğrultuda yayınladığı raporlara dikkat çekti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, eşcinsel oldukları iddiasıyla iki kişinin geçen ay Palmira'da yüksek katlı bir binadan aşağıya atıldıklarını, daha sonra da taşlanarak öldürüldüklerini bildirmişti. IŞİD ise aralık ayında eşcinsellerin aynı yöntemle infazını gösteren görüntüler yayınlamıştı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, rakam ve verilerini Suriye'de görev yapan doktor ve aktivistlerden elde ediyor.

IŞİD terörü yayılıyor

Irak ve Suriye'de geniş kesimler IŞİD'in kontrolü altında bulunuyor. ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, IŞİD'e karşı her iki ülkede hava saldırıları başlatmıştı. IŞİD başta Libya, Yemen, ve Mısır olmak üzere bir dizi Müslüman ülkede faaliyette bulunuyor.