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BBC Türkçe

IŞİD'in eline düşmemek için kendini öldürdü

Suriye'de Kürt gücü YPG içinde yer alan 20 yaşındaki İngiliz Ryan Lock'un, bir çatışmada IŞİD'in eline düşmemek için intihar ettiği belirtildi

01 Şubat 2017 16:20

Suriye'ye giderek Kürt gücü YPG'ye (Halk Savunma Birlikleri) katılan 20 yaşındaki İngiltere vatandaşı Ryan Lock'un, bir çatışmada IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) eline düşmemek için intihar ettiği belirtildi.

YPG sözcülerinin BBC muhabiri Emma Vardy'ye verdiği bilgiye göre Lock, IŞİD'in ülkedeki kalesi Rakka'ya yönelik operasyon sırasında, 21 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

Örgüt sözcüleri, Lock'un çenesinin altında bir silah yarası izi olduğunu, bunun da intiharı işaret ettiğini söyledi.

Sözcüler, beş YPG savaşçısının Caber köyünde IŞİD tarafından kuşatıldığını ve hayatlarını kaybetmeden önce yoğun bir çatışmaya girdiklerini belirtti.

Çatışmada ölen YPG'lilerin bedenlerine ulaşıldıktan sonra yapılan otopsiyle birlikte, Lock'un IŞİD'in eline düşmemek için kendini öldürdüğü varsayımı ağırlık kazandı.

 

İngiltere'de aşçı olarak çalışan Lock, Ağustos ayında ailesine Türkiye'ye tatile gittiğini söyledikten sonra Suriye'ye seyahat etmişti.

Lock'un cenazesi İngiltere'ye gönderilmesi için Salı günü Irak'a getirildi.

Ryan Lock'un babası Jon Lock, BBC'ye yaptığı açıklamada ölüm haberini aldıktan sonra yıkıldıklarını, özellikle cenazeyi İngiltere'ye geri getirmenin kolay olmadığını söyledi.

Lock, Suriye'de IŞİD'e karşı savaşırken yaşamını yitiren üçüncü İngiliz vatandaşı oldu.

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