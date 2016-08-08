IŞİD'in elinden kurtulan Ezidi kadın: Beni bir paket sigaraya sattılar, kadınları aralarında paylaştılar!

IŞİD’in Şengal’de gerçekleştirdiği katliamın ikinci yılı dolayısıyla İsveç’te düzenlenen toplantıda konuşma yapan Ezidi Samia Sleman Kamal, defalarca cinsel istismara uğradığını, her şeklide 'köle' olarak kullanıldığını ve bir paket sigara karşılığında satıldığını söyledi.

Şengal katliamının ikinci yıldönümünde IŞİD’in Şengal’de gerçekleştirdikleri katliamlara ve hala IŞİD’in elinde esir bulunan 3 bine yakın Ezidi kadınına dikkat çekmek amacıyla İsveç’in Stockholm, Helsingborg ve Örebro illeri başta olmak üzere bazı yerleşim birimlerinde gösteri, konferas, film gösterileri ve seminerler düzenlendi. İl merkezlerinde düzenlenen gösterilerde katliamı kınayan pankratlar taşıyan göstericiler, yaşamını yitiren Ezidilerin anısına mumlar yaktılar ve IŞİD’i protesto eden sloganlar attılar.

Helsingborg ilinde de Uluslararası Ezidi Örgütü Yazda, IŞİD çeteleri tarafından kaçırılan Samia Sleman Kamal’ın konuşmacı olarak katıldığı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kamal, IŞİD’in Şengal’i kuşatmasından sonra bölgede yaşananları ve ailesinin yaşadığı trajediyi katılımcılarla paylaştı.

"Kadınları aralarında paylaştılar"

Evensel'de yer alan habere göre, IŞİD’lilerin okulda bulunan kadınları aralarında paylaştıklarını, kendisinin 50 yaşlarında bir adama verildiğini söyleyen Kamal, “Beni akla gelebilecek her biçimde kullandılar. Geceleri de küçük bir penceresi olan bir odaya kilitlediler” dedi.

Bir fırsatını bulup sabah evden kaçtığını ancak hiç kimseye güvenemediği için gece geç saatlere kadar yağmur altında aç gezdiğini söyleyen Kamal, sonında dayanamayıp bir taksi şoförüne başından geçenleri anlattığını ve yardım istediğini dile getirdi. Şoförün kendisini evine götürdüğünü ve 25 gün sonra sahte kimlik belgesi temin ederek bölgeden uzaklaşmasını sağladığını söyledi.

"Bir canavar bile IŞİD’ın yaptıklarını yapmaz"

IŞİD’ın elinde rehine olarak bulunduğu 6 aylık dönem içinde yaşadıklarını ve tanıklık ettiği vahşeti yaşamı boyunca unutamayacağını söyleyen Kamal, “Küçük çocuklara neler yaptıklarını gördüm. Bir canavar bile IŞİD’ın yaptıklarını yapmaz. 9 yaşındaki bir kızın 50 yaşlarında babam yaşındaki biriyle evlendirilmesini görmek korkunç bir şey” şeklinde konuştu. IŞİD’lilerden kurtulan kadınların başlarına gelenlerin dünya kamuyu tarafından bilinmesi için yaşadıklarını anlattığını söyleyen Kamal, kadınların tedavi ve ekonomik desteğe ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Kamal, İsveç Hükümeti’ne 3 Ağustos’ta Şengal’de gerçekleşen vahşeti Ezidilere yönelik bir soykırımı olarak tanıması çağrısında bulundu. Ezidi Örgütü Yazda’ye göre son iki yıl içinde çoğunluğu kadın ve çocuk 5000-7000 Ezidi IŞİD tarafından rehin alındı ve bunlardan 3 bin civarında kadın ve çocuk hala IŞİD’in elinde rehin tutuluyor.

“Kardeşimin alnına silah dayadılar”

IŞİD’in Şengal’i işgal etmesinden hemen sonra Şengal Dağı’na ulaşıp kendilerini koruma altına almak için bir arabaya binip yola çıktıklarını ancak şehrin çıkışında kontrol yapan IŞİD’lilerin arabalarını durdurduğunu belirtikten sonra başlarına gelenleri şu cümlelerle özetledi “Üç yaşındaki kardeşimin alnına silah dayadılar. Daha sonra hepimizin ellerini bağlayarak erkekleri ve kadınları ayrı ayrı arabalara bindirdiler. 2 ay annemle birlikteydim. Daha sonra beni annemden ayırarak terk edilmiş bir okula götürdüler. Burada yüzlerce kadın vardı. Bize dayak attılar ve çok az yiyecek verdiler. Bana ve diğer kadınlara defalarca cinsel istismarda bulundular. 13 yaşına yeni girmiştim ve böyle bir şeyin başıma gelebileceğini hiç düşünmemiştim. Başımdan geçenlerden sonra yaşayabileceğimi sanmıyordum.”