IŞİD'in elindeki Rakka'ya yönelik 'Fırat'ın Gazabı' harekâtı başladı

ABD destekli ve içinde YPG güçlerinin de bulunduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), IŞİD'in 'kalesi' olan Rakka'nın geri alınması için operasyon başladı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'den kurtarmak için aylardır hazırlığı yapılan Rakka operasyonu, "Fırat'ın Gazzabı" adıyla başladığı duyuruldu. Operasyonun başladığını duyuran Demokratik Suriye Güçleri adına yapılan açıklamada, operasyona, DSG'nin çatısı altında bulunan Kürt, Arap, Türkmen savaşçılar ile YPG ve YPJ'nin uluslararası koalisyon güçlerinin aktif katılımı ile başladığı belirtildi.

Rakka operasyonu için Rakka'nın kuzeyinde bulunan Eyn İsa kasabasına bağlı bir bölgede basın toplantısı düzenleyen Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adına açıklamayı Cihan Ehemed yaptı.

Irak ve Suriye'deki Kürt televizyon ve haber sitelerinde yer alan habere göre, Ehemed, Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanlığı olarak, "dünyanın başına bela olan terörün temsilciğini yapan IŞİD çetelerine karşı, sözde hilafetin merkezi olarak adlandırdıkları Rakka'ya karşı özgürleştirme hamlesi başlattıklarının müjdesini verdiklerini" belirterek, şöyle dedi:

"Özgürleştirme hamlesi 5 Kasım gecesi başlamıştır. Rakka'nın Özgürleştirilmesi Hamlesi esnasında güçlerimizin koordineli bir şekilde ilerlemesi için 'Fırat'ın Gazabı Eylem Odası' oluşturulmuştur. Bu vesileyle demokratik güçlere, bölge halklarına, Suriye halklarına ve özellikle Rakka halkına operasyonumuz başarıyı garantileyene kadar mücadele edeceğini ve terörün başkentinde çeteleri çembere alarak ardından düzenleyeceğimiz operasyonlarla özgürleştireceğimizi belirtiyoruz. Kobanê, Gire Spî, Hesekê, Hol, Şedadê ve Minbic'de nasıl başardıysak Rakka'da başaracağız. Rakka Özgürleştirme Operasyonu DSG çatısı altındaki kahraman Kürt, Arap, Türkmen savaşçıları, YPG/YPJ savaşçılarının ve uluslararası koalisyon güçlerinin aktif katılımı ile başarılı bir şekilde tamamlanacaktır. Bir kez daha uluslararası güçlere, DEAŞ çetelerinin işgali altında olan bölgelerin özgürleştirilmesi hamlelerinde yer alarak bu onurlu mücadeleye lojistik, askeri ve manevi destek sunarak katılmaya çağırıyoruz. Yine insan hakları ve insani yardım örgütlerinin Rakka halkının IŞİD çetelerinin işgali altından kurtarmak için görev ve sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Son olarak, kahraman halkımızın, çetelerin bulunduğu alanların güçlerimizin ve koalisyon güçlerinin hedefi olacağından kaynaklı çetelerin oldukları bu alanlardan uzak durmaları, kurtarılan alanlara kendilerini ulaştırmaları ve güçlerimize katılarak bizlere destek sunmalarını istiyoruz."