IŞİD'in elindeki Felluce'den kaçan anne: Açlık ve çaresizlik yüzünden bazı anneler kendi çocuklarını öldürdü

Irak ordusunun, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun hava desteği ve Şii milislerin katılımıyla IŞİD’in elindeki Felluce’ye yönelik operasyonu devam ederken, kentten kaçmayı başaranlar yaşanan olaylar Birleşmiş Milletler'in yetkililerine anlattı.

İngiliz Times gazetesinin, BM’ye verilen ifadelere dayandırdığı habere göre Felluce sakinleri IŞİD terörünün yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

Açlık ve çaresizlik yüzünden bazı annelerin, kendi çocuklarını öldürdüğü anlatılıyor.

Alahin adlı kadın, “IŞİD, kentten çıkış yollarını kapattığında aileler acı çekmeye başladı. Aileler psikolojik sorunlar yaşamaya başladı ve bazıları intihar etti. Bazıları kendilerini ateşe verdi. Yemin ederim ki bazıları kendi çocuklarını boğdu. Bir kısmı yiyecekleri olmadığı için çocuklarını sokağa attı ve kendi başlarına bıraktı” dedi.

Felluce’de 20 bini çocuk yaklaşık 50 bin sivil olduğu tahmin ediliyor.