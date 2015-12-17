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Dünya

IŞİD'in elinde sarin gazı olduğu iddia edildi!

Muammer Kaddafi'nin yardımcısı, radikal grupların Libya'nın güneyindeki kimyasal silah depolarını ele geçirdiğini söyledi

17 Aralık 2015 22:50

Libya’da 42 yıl iktidarda kalan eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin yardımcısı ve kuzeni Ahmed Kaddaf El Dem, IŞİD'in de aralarında olduğu terörist grupların sarin gazı ele geçirdiğini iddia etti.

Sputnik'in haberine göre, Londra merkezli Asharq Al Awsat gazetesine konuşan Ahmed Kaddaf El Dem, IŞİD’in de aralarında bulunduğu radikal grupların Libya'nın güneyinde kimyasal silah depoları ele geçirdiğini açıkladı. El Dem, 'çok büyük miktardaki' sarin gazının Libya'nın güneyindeki çöllerden, ülkenin kuzeyine ve başkent Trablus'un banliyölerine taşındığını belirtti.

"Teröristler Libya'da geçen yıl da sarin gazı kullanmıştı" diyen El Dem, uluslararası toplumun o dönemde bunu görmezden geldiğini söyledi.

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