IŞİD'in bombalı saldırısında 5 ÖSO'cu öldü, 12 yaralı tedavi için Türkiye'de

Antep’in Karkamış İlçesi’nin karşısında olan Suriye'nin Halepvilayetine bağlı Cerablus’ta TSK'nin ‘Fırat Kalkanı’ harekatıyla desteklenen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine, IŞİD bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan ÖSO üyesi 12 kişi, Antep ve Nizip’teki hastanelerde tedaviye alındı.



Karkamış’ın karşısında bulunan Suriye'nin Halep vilayetinin Carablus ilçesinde 24 Ağustos’ta başlatılan ‘Fırat Kalkanı’ harekatıyla desteklenen ÖSO güçleri, IŞİD militanları ile çatışarak ilçenin batısına ilerleyişini sürdürüyor.



Bugün öğleden sonra Cerablus’un 10 kilometre güney batısında yer alan Kandariyah Köyü yakınlarında ÖSO güçlerine IŞİD'liler tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



İlk belirlemelere göre 5 ÖSO üyesinin öldüğü saldırıda yaralanan 12 asker ise araçlarla Karkamış Sınır Kapısı'na getirildi.



Burada hazır bekletilen ambulanslara taşınan ÖSO üyelerinden 7'si Nizip, 5'i ise Antep'e getirilerek tedaviye alındı.