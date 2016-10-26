IŞİD'in ateşe verdiği kükürt üretim tesisinden çıkan zehirli gaz Türkiye'ye yaklaştı!

IŞİD, Musul'da çevre felaketine sebep oldu. Kentin güneyinde bulunan El Misrak kükürt üretim tesisini ateşe verildi. Ortaya çıkan zehirli gazın rüzgar nedeniyle Türkiye sınırına kadar ulaştığı belirtiliyor.

Zehirli gaz, Türkiye'yi etkiler mi?

NTV meteoroloji editörü Gökhan Abur canlı yayında anlattı:

"Özellikle yarın akşam saatlerinden itibaren rüzgarın dönüp bulutları bize doğru getirmeye başlamasından itibaren Mardin-Şırnak arasında yağış başlayacak. Gecesaatlerinde başlayacak yağış, ortamdaki nemin artmasını sağlayacak. Ortamdaki nem, su buharı. Su buharı da H2O ve SO2 ile birleştiği zaman H2SO4 dediğimiz halkdeyimiyle bizim kezzap dediğimiz asiti oluşturacak. Ve dolayısıyla bize doğru yaklaştıkça, yağışın etkisini artırmasını beklediğimiz cuma ve cumartesi günü tamamen bizim sınırlarımız içine girmiş olacak.

"Bu yağmur damlacıkları artık asitle yüklü olacak. NASA'nın da bildirdiğine göre bizim için en tehlikelisi bu asit yağmurlarının bölgedeki bitki örtüsünü yakması. Dolayısıyla hem yer seviyesinde bitki örtüsü yanmış olacak hem ağaçlara zarar verecek.

"Bir varsayıma göre de bunun havada kalma süresi 7 gün. SO2'nin havada kalma süresi. Onun tetikleyecek başka bir kimyasal reaksiyona girmediği sürece. Ama bu kimyasal reaksiyona çok büyük oranda girecek ve asiti oluşturacak. İnşallah rüzgar o kadar hızlanmaz, belki yavaşlayabilir.

"Yarın akşam Şırnak ve Mardin'de yağış var. Ama cumartesi hemen hemen tümünde var. Gaziantep'e kadar olan bölgede yağış görünüyor."