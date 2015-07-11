IŞİD'in Afganistan-Pakistan sorumlusu öldürüldü

Afganistan İstihbarat Teşkilatı (NDS) tarafından yapılan yazılı açıklamada, IŞİD'in Hurasan kenti olarak adlandırdığı Afganistan ve Pakistan bölgesi sorumlusu Hafez Sayeed'in Afganistan'ın Nangarhar kentinde bir hava saldırısı sırasında öldürüldüğü belirtti.

NDS, Sayeed'in Afganistan'ın doğu bölgesinde yer alan Nangarhar kentinin Açin ilçesinde öldürüldüğünü kaydetti.



Sayeed'in öldürüldüğü hava saldırısının NATO güçleri tarafından dün gerçekleştirildiği ve operasyon sırasında 30 IŞİD militanın daha öldürüldüğü belirtildi.



Taliban militanları IŞİD'e katılıyor

Geçen bir yıldan beri Afganistan'ın doğu ve güney bölgelerinde Taliban'ın bazı militanları IŞİD'e katılarak, ülkede IŞİD'in militan sayısının artması konusunda örgüte yardımcı oldu. IŞİD'e katılan militanların Taliban'dan memnun olmadığı ifade edilirken, IŞİD örgütünün üst düzey yetkililerinin tamamının yabancılardan oluştuğu ifade ediliyor.



Son dönemlerde ise, doğu bölgesinde IŞİD ve Taliban militanları arasında sık sık çatışmaların yaşandığı, bazı bölgelerde halkın Taliban ve IŞİD çatışmalarından dolayı evlerini bırakıp güvenli bölgelere kaçtığı bildiriliyor.



Afganistan'da bulunan ABD güçleri tarafından son günlerde IŞİD'e yönelik İnsansız Hava Araçları ile düzenlenen saldırılarında da ciddi artış görülüyor.



Geçen hafta da, ülkenin Nangarhar kentinde ABD güçlerinin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile düzenlediği saldırı sırasında, IŞİD'in Afganistan'daki iki numaralı adamı olarak bilinen Gul Zaman öldürülmüştü. Aynı günde Nangarhar kentinin Açin ilçesinde düzenlenen bir diğer İHA saldırısında ise 49 IŞİD militanı yaşamını yitirmişti.