IŞİD'e yardım eden ve destekleyen ülkelere yaptırım

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Irak ve Suriye’de güçlenen Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüne karşı oluşturulan bir çözüm planını cuma akşamı yapılan oylamada kabul etti.

Al Jazeera'nin haberine göre, yapılan oylamada kısa sürede onay kararı çıktı. İngiltere’nin teklifi ve yaklaşık bir haftalık müzakere sonucu 15 üye ülkenin üzerinde anlaştığı bir metinle yaptırımlar onaylandı.

IŞİD, Nusra cephesi ve El Kaide bağlantılı diğer tüm örgütlere acilen silah bırakma çağrısı yapan metinde, BM üyesi ülkelerin tümüne de vatandaşlarının ‘terörist’ gruplara yurt dışından katılmasını engelleme ve bu gruplara yardımları durdurma konusunda ekonomik yaptırımlar uygulanacak.

Birleşmiş Milletler anlaşmasının 7. maddesi uyarınca El Kaide ile bağlantılı tüm örgütlerle işbirliği yapan devletlere yaptırım uygulanıyor. IŞİD örgütü yakın zamandaki ilerleyişinden önce de bu listede El Kaide'nin yanında yer aldı. Nusra Cephesi ise listeye bu yılın başlarında eklendi.

IŞİD petrol satıyor

ABD istihbaratına göre, IŞİD Irak'ta kontrolünü ele geçirdiği rafinerilerden çıkarılan petrolü yerel alıcılara ve kaçakçılara satıyor. BMGK, IŞİD ve Nusra Cephesi ile yapılacak her türlü alışverişi de yasakladı. BMGK uzmanları tarafından 7. madde uyarınca, El Kaide bağlantılı tüm grupların aktiviteleri takip ediliyor.

BMGK, bu konudaki kararlılığının göstergesi olarak, uluslararası seyahat yasağı, mal varlıklarının dondurulması ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanacağı bazı El Kaide liderlerinin de isimlerini yayınladı. İsmi yayınlanan altı kişi arasında IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed Adnani de var.

İsmi açıklanan diğer kişiler, Nusra Cephesi ile bağları bulunan çeşitli kökenlerden beş kişi: Cezayirli Said Arif, Suudi Arabistanlı Zafer Dabidi ve Abdul Muhsin Çarik, Kuveytli Hamad Ali ve Fehd Ecmi.