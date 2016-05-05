IŞİD'e sevkiyat iddianamesinin şüphelisi üsteğmen MİT TIR'ları davasının gizli tanığı mı?

Adana’da durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR’ları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun avukatlığını yapan Vural Ergül’den Genelkurmay Askeri Savcılığı'na kamuoyunda büyük tartışma yaratacak bir suç duyurusu geldi. Avukat Ergül, Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na sunduğu 22 Nisan tarihli suç duyurusu dilekçesinde, Şanlıurfa'da soğan kamuflajıyla IŞİD'e TIR'la infilaklı fitil sevkiyatı iddianamesinin şüphelilerinden Ahmet Yasin Güneş’ten şikayetçi oldu. Güneş’in MİT TIR’ları soruşturmasındaki gizli tanık Alparslan olduğu iddia edildi. Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, avukat Ergül dilekçesinde soğan TIR’ı şüphelilerinden TSK’dan ihraç Özel Kuvvetler Komutanlığı yüzbaşısı firari sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın Güneş’in gizli tanık sıfatıyla ifade vermesini sağladığını savunuyor.

Şanlıurfa Akçakale’de geçen Eylül ayında soğan kamuflajıyla IŞİD’e infilaklı fitil taşıyan bir TIR yakalanmıştı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 9 şüpheli hakkında IŞİD’e silah sağlama, örgüt üyeliği, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturmada taşınan patlayıcıların Afyon’un Evciler İlçesi Taşlıburun Köyü’ndeki, merkezi Denizli’de bulunan Trend Madencilik Şirketi’ne ait olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin Dazkırı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında emniyet ve jandarma tarafından depoda inceleme yapılmış, incelemede depoya 20 ton patlayıcı madde girişi olduğu ancak bunun yalnızca 6 bin 375 kg'ın Akçakale’de yakalandığı tespit edilmişti.

Dazkırı Savcılığı, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan şüpheli Üsteğmen Ahmet Yasin Güneş’in tüm aramalara rağmen bulunamadığından hakkında yakalama emri çıkarılmasını talep etti. Dazkırı Sulh Ceza Hakimliği tarafından da Güneş hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Hakimlik, soruşturma konusu eylemlerin niteliği gereği hakkında tutuklama kararı verilmesi için yeterli nedenin bulunduğunu belirtti.

Şanlıurfa’da yakalanan TIR şüphelilerinden de olan Mehmet Oktar’ın anlatımlarına göre Güneş’in suça iştirak ettiği, bazı şüphelileri Şanlıurfa’da soğan kamuflajlı TIR’ın yakalanmasının ardından Mehmet Oktar’a yönlendirdiği belirtildi. Güneş, tutuklanma istemiyle sevk edildiği Dazkırı Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunun ardından adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Geleceği görmüştü

Alparslan kod adlı gizli tanık, askerlerin yargılandığı MİT TIR’ları davasındaki ifadesinde, 6-7 Ocak 2014’te Ankara Kızılay’da Meclis’in karşısında bulunan Jandarma Genel Komutanlığı toplantı salonunda, o zamanki Jandarma Genel Komutanlığı’nın başkanlığında bir toplantı gerçekleştiğini, bu toplantıya çoğunluğu subay olmak üzere 200-250 civarında jandarma personelinin katıldığını belirtmişti. Alparslan’a göre dönemin Jandarma Genel Komutanı Servet Yörük bu toplantıda Suriye sınırının karşı tarafında bir takım grupların terör olayları gerçekleştirdiğini, jandarmanın daha etkin olması gerektiğini ve Türkiye’den Suriye’ye hiçbir şekilde mühimmat ve benzeri şeyin geçmesine kesinlikle izin verilmemesini emrettiğini belirtti. Alparslan, Yörük’ün Aksaray’da meydana gelen ve jandarma personelinin şehit olmasıyla neticelenen olayı örnek göstererek, “Suriye’den de Türkiye tarafına hiçbir şekilde militan ve benzeri unsurların ayrıca silah ve malzemelerin geçilmemesi gerektiğini” söylediğini aktardı. Ancak bu toplantı gerçekleştiği sırada gizli tanığın Yörük’ün örnek gösterdiğini belirttiği saldırı gerçekleşmemişti. Toplantının gerçekleştiği yer ise Jandarma Genel Komutanlığı’na ait Beştepe’deki karargah binasıydı. Alparslan’ın zaman çelişkileri olan ifadesinin ardından Selam Tevhid soruşturması kapsamında Ankara Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu tutuklanmıştı.

Bozkır’ın talimatıyla...

Tuğgeneral Hamza Celepoğlu’nun avukatı Vural Ergül,Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı’na sunduğu 22 Nisan tarihli suç duyurusu dilekçesinde, Ahmet Yasin Güneş’ten şikayetçi oldu. Güneş’in MİT TIR’ları soruşturmasındaki gizli tanık Alparslan olduğu iddia edildi. Avukat Ergül dilekçesinde soğan TIR’ı şüphelilerinden TSK’dan ihraç Özel Kuvvetler Komutanlığı yüzbaşısı firari sanık Nuri Gökhan Bozkır’ın Güneş’in gizli tanık sıfatıyla ifade vermesini sağladığını savunuyor.

Gizli tanık Harput

Avukat Ergül daha önce de Adana’da Ocak 2014’te durdurulan mühimmat yüklü MİT TIR’ları soruşturması kapsamında “Harput” kod adlı gizli tanığın daha önce Ergenekon davası kapsamında gizli tanıklık yapan Mehmet Avlar olduğunu ortaya çıkarmıştı. Ergül, gizli tanık Harput hakkında 29 Ocak 2016 tarihinde İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunarak kimliğini deşifre ettiği için suç duyurusunda bulunmuştu.