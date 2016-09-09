IŞİD'e katılmak isteyen 2 kişi akıl hastanesine yatırıldı

Macaristan'da, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'e katılmayı planlayan 2 kişi, tutuklanarak akıl hastanesine gönderildi.

Habertürk’ün haberine göre, Szekesfehervar Şehir Mahkemesinden yapılan açıklamada, Ulusal Polis Soruşturma Bürosunca 2 kişi hakkında, ''terör eylemi hazırlığı'' suçundan dolayı soruşturma başlatıldığı belirtilerek hakimin şüphelilerin, Adli Gözlem ve Akıl Hastanesi'ne yollanması kararı verdiğini belirtti.

Tutuklanan zanlıların, sosyal medya üzerinden birbirleriyle irtibata geçtiklerini ve IŞİD'e katılmak amacıyla mesajlaştıkları aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, şüphelilerden birinin, terör örgütüne katılmak için 2015'in Ocak ayında İstanbul'a gittiği ancak Türk makamlarınca sınır dışı edilerek Budapeşte'ye yollandığı ifade edildi.

Mahkemenin, kaçma ihtimalinden dolayı 2 şüphelinin tutuklanmasına karar verdiğine işaret edildi. Zanlıların suçlu bulunması durumunda, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alma ihtimalinin bulunduğunu kaydedildi.