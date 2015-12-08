IŞİD'e katılan yabancı savaşçı sayısı bir yılda ikiye katlandı

Eski FBI ajanı Ali Soufan'ın yönettiği Soufan Group tarafından hazırlanan rapora göre, tüm durdurma çabalarına rağmen Irak ve Suriye'ye giden yabancı cihatçı sayısında azalma yok. Batı Avrupa'dan giden cihatçı sayısı son bir yılda iki kat artarken, Rusya ve Orta Asya'dan da ciddi katılım var.

Aynı ekibin 2014 Haziranı'nda hazırladığı yabancı militanlar raporuna göre, tahmini yabancı militan sayısı 12 bindi. Son araştırma ise bu rakamın 27 bin ila 31 bin civarında olduğunu gösteriyor.

Geçen sene 81 ülkeden militan toplayan küresel şebeke, bu sene bu sayıyı 86'ya çıkartmış durumda.

Araştırmaya göre, Batı Avrupa'dan bölgeye katılan cihatçı sayısı son bir yılda ikiye katlanmış durumda. Kuzey Amerika'dan katılımlar ise tekdüze bir şekilde devam ediyor.

Rusya ve Orta Asya'dan gelen militanların sayısında ise ciddi bir artış var. Araştırmanın sonuçlarına göre bu sayı son bir senede dört katına çıktı.

Rapora göre, IŞİD'e katılımların en yoğun olduğu ülkelerde, örgütün daha odaklı ve yerel çalıştığı görülüyor. Bu ülkelerde "bireysel katılım" pek görülmüyor.

Cihatçıların Batılı ülkelere dönüş oranının yüzde 20 ila 30 arasında olduğu tahmin edilirken, bunun ilgili ülkeler için ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğu söyleniyor.

Irak ve Suriye'de savaşan yabancı militanların vatandaşı oldukları ülkeler sıralamasında ilk beş sıra Tunus (6 bin), Suudi Arabistan (2 bin 500), Rusya (2 bin 400), Türkiye (2 bin 100) ve Ürdün'ün (2 bin).

Bölge olaraksa Ortadoğu 1. (8 bin 240), Batı Avrupa 2. (5 bin) ve eski Svoyet cumhuriyetleri 3. (4 bin 700).