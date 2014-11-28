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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD’e karşı Türkçe ve Arapça site

AB İçişleri Bakanları, Türkçe ve Arapça dil seçeneği de bulunan bir internet sitesiyle İslamcı propagandaya yönelik, karşı proje hazırlığında.

28 Kasım 2014 17:31


AB İçişleri Bakanları IŞİD gibi terör örgütlerinin internette yaptığı propagandaya karşı atağa geçiyor. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere yaptığı açıklamada, “bu karşı projenin internette, tehlike altındaki gençler üzerinde en az IŞİD'in siteleri kadar etkili olacak bir içeriğe sahip olacağını” kaydetti.

De Maiziere, söz konusu sitenin tüm Avrupa dilleri ve ayrıca Türkçe ile Arapça dil seçeneklerine de sahip olacağını ifade etti. Alman İçişleri Bakanı, “İnternetteki propaganda platformunu IŞİD'in eline bırakamayız” dedi.

De Maiziere aynı zamanda, IŞİD milislerinin seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, halka, kendi çevrelerinde genç insanların radikalleşip radikalleşmediğine dikkat etmeleri çağrısında bulundu.

Alman bakan, ayrıca “İslami dernekler ve Müslüman din adamlarının cinayet ve ölümlere karşı her açık eleştirisi, kesinlikle etkili olacaktır” şeklinde konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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