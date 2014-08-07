IŞİD'e karşı PYD ve Irak Ordusu'ndan ortak harekât

IŞİD, Suriye, Irak ve Türkiye’nin kesiştiği Kürt kontrolündeki üçgen bölgeyi ele geçirmek için saldırılarını artırırken, Kürtler karşı taarruza geçti. Bir yandan Kürtlerin ortak saldırısı, öte yandan Irak ordusunun hava bombardımanıyla IŞİD, Musul’u ikiye bölen Dicle’nin doğusundaki birçok yerde vuruldu. Hakkari üzerinden de Irak’a savaş uçakları gitti.

Irak’ta Sincar’dan dağlara kaçan ve rehine alınan insanların dramı BM Güvenlik Konseyi’ni de alarma geçirirken birçok yeri çatışmasız ele geçiren Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ilk kez ciddi bir taarruzla karşılaştı.

PKK ve Suriye’deki Kürt bölgesi Rojava’nın savunma gücü YPG, Sincar ve Suriye-Irak sınırındaki Rabia’da IŞİD’le çatışırken Peşmerge güçleri de Irak ordusunun hava desteğinde Musul’daki IŞİD mevzilerini vurdu.

Ortak taarruz Bağdat’ın Erbil’e ağır silahlar göndermesi ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin saldırı emri vermesinin ardından geldi. İddiaya göre ortak taarruz, Dicle’nin ikiye böldüğü Musul’un doğusunu Peşmerge’nin, batısını merkez güçlerin kontrolünde olması konusundaki mutabakatla başladı.

IŞİD, Zummar’ı ele geçirdikten sonra Erbil’e doğru bir adım daha atarken Sincar’dan sonra da Türkiye sınırına çıkan stratejik geçiş güzergâhına göz dikmişti.

Bağdat’tan yabancı bir diplomatik kaynak Hürriyet’ten Fehim Taştekin’e şunları söyledi:

“Irak ordusu hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Musul, Selahaddin, Diyala, Bakuka, Felluce ve Tikrit gibi yerlerde IŞİD mevzileri, hatta IŞİD’e destek vermekle suçlanan Sünni bölgeler bombalandı” derken Musul’dan bir kaynak şu bilgileri aktardı: “Peşmergeler karadan, Irak ordusu havadan Musul’a yüklendi. Ani bir hava saldırısı düzenlendi. Musul’u ikiye bölen Dicle’nin doğusunda birçok yerde IŞİD püskürtüldü. Musul’un girişindeki Kahire semti ve Başhika kasabası geri alındı. Musul’un merkezindeki IŞİD’in karargâhı da hedef alındı. IŞİD, kenti terk etmek isteyen sivillere engel oldu.” Bir başka kaynak “Dicle’nin doğusu temizlendi. Hatta Dicle’nin 2-3 km batısındaki valilik binası tekrar ele geçirildi. ABD güçleri de hava desteği veriyor” dedi.

Erbil’e 60 km mesafede çatışma

Önceki gece Erbil’e 60 km mesafedeki Mahmur’a girmeye kalkışan IŞİD ciddi bir direnişle karşılaşırken dün Gayere ve Giver’de çatışmalar yaşandı. AA’ya göre Giver, IŞİD’in eline geçti.

Irak ordusu Mahmur’da IŞİD’in sevkiyat için kullandığı bir köprüyü havadan vurdu. Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver “Irak hükümetiyle 1500 km’lik sınırımız boyunca güvenlik vardı. Şimdi IŞİD’le aramızda 1050 km’lik bir sınır oluştu. Taktiğimizi savunmadan saldırı pozisyonuna değiştirdik” dedi.

Erbil’in 40 km güneybatısında da Peşmerge’nin IŞİD’e saldırdığı iddia edidi. Kürt yetkililer söz konusu mesafenin 60 km olduğunu ifade etse de IŞİD gerginliği iyice Irak Kürt Bölgesi’ne yaklaşmış oluyor. Bu arada, Hakkari’den çok sayıda savaş uçağı da Irak’a doğru uçup bir süre sonra geri döndü.