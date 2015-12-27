IŞİD'e karşı kurulan koordinasyon merkezi teklifi Esad yüzünden reddedilmiş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya, Suriye, İran ve Irak’ın IŞİD'le mücadele etmek için Bağdat’ta kurduğu koordinasyon merkezinde Türkiye’nin de bulunması için Rusya’dan gelen teklifi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan dolayı reddettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ve gelen teklifle ilgili “Putin’e meşruiyeti şüpheli bir başkanla yan yana olamayacağımı söyledim” ifadelerini kullandı.

İran'la ilişkiler üzerine de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Mezhepçilik bizi düşman haline getirebilir. İslam bizim referansımız olmalı" ifadelerini kullandı.

Rusya, Eylül ayı sonunda Irak, İran ve Suriye ile birlikte Bağdat’ta istihbarat ağı kurmuştu. Dört ülke, IŞİD hakkında istihbarat toplayıp, bilgileri birbirleriyle paylaşma taahhüdünde bulunmuştu. Rusya lideri Vladimir Putin, bu adımla ilgili yaptığı açıklamada, "Enformasyon merkezi planımızı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şahsen ilettim" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz el Suud'un daveti üzerine 29-30 Aralık tarihlerinde bu ülkeye gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesi Suudi televizyonu El Arabiya'ya söyleşi verdi.

Hürriyet’in haberine göre, tamamı bu akşam (27 Aralık) yayınlanacak olan röportajda Erdoğan, Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinden önce Putin'in kendisine yaptığı bir teklifi reddettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye, İran, Irak ve Rusya Bağdat’ta dörtlü bir ittifak kurdular ve Türkiye’nin de katılmasını istediler. Ama ben Putin’e meşruiyeti şüpheli bir başkanla yan yana olamayacağımı söyledim" dedi.

Musul yakınlarındaki Başika kampına Türkiye’nin asker takviyesi yapması konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin Irak’ın bilgisi ve talebi doğrultusunda gittiğini söyledi. Erdoğan, "Irak Savunma Bakanı bu kampı ziyaret etti, ama görünen o ki Suriye’deki gelişmeler Irak’taki durumu etkilemiş" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “IŞİD Irak’a girdiğinde Iraklılar bizden yardım istediler ve biz de onlara hazır olduğumuzu söyledik. Onlardan üs kurmak için uygun bir yer talep ettik onlar da verdiler. Bütün bunlar geçen yılın sonunda yaşandı ve Mart ayında biz Başika’ya yerleştik” ifadesini kullandı.

El Arabiya'da yer alan açıklamalara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran ile Türkiye arasındaki görüş farklılıkları için "Bu farklılıkların iyi komşuluk ilişkilerimizi etkilemesini istemiyorum. Mezhepçilik bizi düşman haline getirebilir. İslam bizim referansımız olmalı. Dünyada bizi bölmek için art niyetleri olanlar var" diye konuştu. İslam dünyasının birleşmek için çaba harcaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Irak , Suriye, Filistin ve Libya olup bitenlerin bak. Bu problemleri yönetip üstesinden gelebilirsek İslam dünyası daha güçlü olacak"

