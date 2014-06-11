IŞİD’e karşı Kürt-Arap ittifakı



Musul’u ele geçiren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı örgüte bağlı militanlar bir yandan Bağdat’a doğru ilerlerken, diğer yandan Kerkük’ü tehdit ediyor.

Irak ordusu ve IŞİD militanları arasında çatışmaların Kerkük kırsalındaki küçük kasaba ve köylere de sıçramaya başladığı bildirildi. Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat yönetimi arasında statüsü tartışmalı bölgelerde Kürt güvenlik güçlerinin Kürt nüfusu korumak için harekete geçtiği de gelen bilgiler arasında. Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Peşmerge Bakanı Şeyh Cafer Mustafa, Erbil’den yayın yapan Rudaw’a verdiği demeçte, savaşın Kerkük merkezine sıçramasına ihtimal vermediklerini belirterek, “Bu gerçekleşmeyecek. Çünkü Kerkük’ü kanımızın son damlasına kadar savunacağız” diye konuştu. Kerkük'ün Kürtler için gelecekte kurulabilecek bir Kürt devletinin başkenti olduğunu ve zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olduğunu da hatırlatan Cafer, “Kerkük’te peşmerge var. Musul’da Irak hükümeti peşmergenin kente girmesine izin vermedi. Yoksa şu an yaşananlara izin vermezdik” diye konuştu.

“Kürtlerle Bağdat güç birliği yapacak”

Irak’ın Kürt kökenli Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari, Musul'un IŞİD'in eline geçmesinin ardından Kürtlerle Irak ordusunun güç birliği yapacağı mesajını verdi. AB ve Arap Birliği dışişleri balkanları toplantısı için Atina’da bulunan Zebari, Irak ordusu ve Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında yakın işbirliğiyle yabancı savaşçıların geri püskürtülebileceğini kaydederek, bu konuda zaman kaybedilemeyeceğini, derhal harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Kendisi de Musullu olan Zebari ülkenin siyasi liderlerini de ortak çıkarlar doğrultusunda acil işbirliğine çağırdı.

AB ve Arap Birliği dışişleri bakanları da toplantı sonrasında yayımladıkları ortak bildiride, Irak’ta son dönemde meydana gelen terörist saldırı dalgasını en sert şekilde kınadıklarını belirterek Kürdistan Bölgesel Yönetimi ve Irak hükümetinin düzeni sağlamak için siyasi ve askeri güçlerini birleştirmeleri çağrısında bulundu.

“PKK savaşa hazır”

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre KCK Eşbaşkanlığı yaptığı yazılı açıklamada ‘IŞİD çetelerine karşı Kürt, Arap, Asuri, Ermeni, Türkmen ve demokrasiden yana olan tüm halkları ve direnişçi güçleri bir araya gelmeye' çağırdı. Açıklamada ‘IŞİD’in Musul’u işgal etmesinin altında yatan gerçek, Kürt halkının tüm kazanımlarına ve Güney Kürdistan’a yönelmektir” ifadesine yer verilerek “Gerilla güçlerimiz, halkımızın ve Güney Kürdistan’ın güvenliğini sağlamak için her türlü desteği vermeye ve peşmerge güçleriyle birlikte aktif bir biçimde savaşmaya hazırdır” denildi.

“Musul’un düşmesine şaşırmadık”

Kürt Bölgesel Yönetimi Peşmerge Bakanı Şeyh Cafer Mustafa, IŞİD’in Musul’u birdenbire ele geçirmesine şaşırmadığını belirterek, “Irak ordusunun zayıflığı konusunda biz çok uyardık. Radikal grupların bu bölgeleri rahatça ele geçirebileceğini biliyorduk. Ama Irak ordusundaki bazı subaylar bu bölgelerde muzaffer olduklarını düşünüyordu. İşin öyle olmadığı görüldü” diye konuştu.

2005 yılında Musul benzer saldırılarla El Kaide bağlantılı grupların eline geçmiş, Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı peşmergeler Irak ordusunun hemen yardımına koşmuştu. Şimdi ise Bağdat ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında ulusal bütçe ve petrol gelirleri konusunda soğuk rüzgarlar esiyor.