IŞİD'e karşı koalisyona 1500 asker daha katılacak

IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan koalisyon gücünün başındaki ABD'li komutan General James Terry, Irak'a 1500 asker gönderileceğini söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Terry yeni birliğin Irak'ta bulunan 3100 askere ek olarak görevlendirileceğini belirtti.

Komutan, hangi ülkenin asker göndereceğini veya hangi ülkenin ne tür sorumluluklar üstleneceğini açıklamadı.

ABD, Irak'a danışmanlık görevi için birlik göndermeyi kabul etmişti.

Terry, koalisyon ülkelerinin geçen hafta düzenlenen güvenlik konferansında IŞİD'le mücadele için asker gönderme kararı aldıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, koalisyona 60'a yakın ülkenin katıldığını, fakat IŞİD'e yönelik hava saldırına doğrudan katılmayan ülkeler olduğunu belirtiyor.

Takviye birliğin, geçen yaz IŞİD karşısında zayıf kalan Irak ordusunun etkinliğini arttırması bekleniyor.

General Terry, "Irak güvenlik güçlerinin daha önlerinde uzun bir yol var fakat her geçen gün daha yetenekli hale geldiklerini düşünüyorum" dedi.

Terry, 'koalisyon içindeki yeteneklerin dengelenmesiyle' de kara kuvvetlerinin de daha iyi konumda olduğunu belirtti.

Diğer yandan ABD öncülüğündeki koalisyon, 3 ve 8 Aralık tarihleri arasında Suriye'ye 15, Irak'a 31 hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.