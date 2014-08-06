IŞİD'e hava saldırısı; en az 30 kişi öldü

Irak'ın Musul kentinde gerçekleştirilen hava saldırı sonrasında aralarında Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün alıkoyduğu kişilerin ve militanların bulunduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Bağdat muhabirinin elde ettiği bilgilere göre saldırının insansız hava aracı ile gerçekleştiği ve IŞİD'in üs olarak kullandığı hapishaneye yönelik olduğu söyleniyor.

Saldırıda en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, IŞİD'in alıkoyduğu 300 kişinin ise serbest kaldığı belirtiliyor.

Associated Press (AP) haber ajansı Irak devlet televizyonunun saldırıyı Irak ordusunun gerçekleştirdiğini duyurduğunu yazdı. Televizyonun haberine göre şafak vakti gerçekleşen saldırı örgütün dini mahkeme ve alıkoyduğu kişileri tutmak için kullandığı hapishaneye yönelik gerçekleştirildi.

Irak devlet televizyonu saldırıda 60 militanın öldürüldüğünü söylerken, kaynak olarak istihbarat görevlilerini gösterdi.

AP'ye telefonda konuşan ancak ismini vermek istemeyen bir Musullu hapishanede kalanların yakınlarının yardım için binaya gittiklerini söyledi.