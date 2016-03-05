''IŞİD'e, El Nusra'ya karşı üniversiteyi savunuyoruz'' diyen öğrencilere polis müdahalesi

Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne konferans vermek için gelen gazeteci Yakup Köse'yi protesto etmek isteyen gruba polisler TOMA'larla tazyikli su sıkarak müdahale bulundu.
Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü karşısındaki Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Öğrenci İşleri binasının önünde toplanan yaklaşık 80 kişi, kampüs içerisindeki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Yakın Dönem Türkiye Tarihi 28 Şubat Darbesi' konulu konferansa konuşmacı olarak katılan gazeteci Yakup Köse'ye tepki gösterdi. ''IŞİD, El-Nursa, İHH, İBDA-C Cihatçı çetelere karşı üniversiteyi savunuyoruz'' yazılı pankart açan grup, kampüse doğru yürüyüşe geçti. Çeşitli sloganlar atıp Yunus Emre Kampüsü Cumhuriyet Kapısı'ndan içeriye giren grubun önünü İktisadi İdari Bilimler Fakültesi girişinde TOMA'lı çevik kuvvet polisleri kesti.
Polisler öğrencilerin konferansın yapıldığı Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne gitmelerine izin vermedi. Polisin uyarısına karşın yürümek isteyen gruba 2 TOMA aracından tazyikli su sıkılarak müdahalede bulunuldu. Müdahalenin ardından kampüs kapısına doğru kaçan öğrenciler tekrar geri dönünce TOMA'lardan tazyikli su sıkılmaya devam edildi.
Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından öğrenciler topluca kampüs dışına çıktı. Üniversite Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önüne kadar yürüyen grup buradan dağıldı.