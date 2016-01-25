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Dünya

IŞİD'den yeni tehdit videosu; hedef Londra!

IŞİD'in yayınladığı videoda, Paris’te düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yer alan dokuz militana ait olduğu öne sürülen mesajlar yer aldı

25 Ocak 2016 10:46

Fransa’nın başkenti Paris’te 130 kişinin ölümüne neden olan saldırıları gerçekleştiren IŞİD’lilerin son sözlerinin yer aldığı iddia edilen yeni bir tehdit videosu yayınlandı. Video'da Londra sokakları gösterilerek İngiltere halkı tehdit edildi.

Diken'de yer alan habere göre, IŞİD’in medya organı El Hayat Medya Merkezi tarafından yayınlanan videoda, geçen kasım ayında Paris’te düzenlenen eş zamanlı saldırılarda yer alan dokuz militana ait olduğu öne sürülen mesajlar yer aldı.

IŞİD’in Telegram hesapları üzerinden yayınlanan videoda, kamuflaj giyen militanların saldırıdan önce ıssız bir yerde konuştuğu görüldü.

Reuters’ın haberine göre videoda, “Bunlar Fransa’yı dizleri üzerine çöktürecek hilafetin dokuz aslanının harekete geçmeden önceki son mesajları” ifadesi yer aldı.

Fransız Dışişleri Bakanlığı ve başbakanlık ofisi, video konusunda henüz bir yorum yapmadı.

 

İngiltere'ye tehdit mesajı

 

IŞİD’e karşı mücadele eden ülkelerin vatandaşları için ölüm fermanı verilen videonun son bölümünde ise İngiltere Başbakanı David Cameron ve Britanya halkı, hedef alınan Londra sokakları görselleriyle açık bir şekilde tehdit edildi.

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