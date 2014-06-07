Irak'ta 165 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde son 24 saatte meydana gelen saldırılarda resmi olmayan rakamlara göre 165 kişi hayatını kaybetti.

IŞİD militanlarının Enbar Üniversitesi'ne saldırarak, güvenlik görevlilerini öldürdüğü ve aralarında öğretim üyeleriyle öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığı gün gerçekleşen ilk saldırı dün Musul'un doğusundaki Bartallah köyünde 2 bomba yüklü araçla düzenlendi. Saldırı Şebek kökenli sivil yerleşim bölgelerini hedef aldı. İki saldırı sonucu 5 kişi öldü 48 kişi yaralandı. Öte yandan IŞİD, Musul kent merkezinde Irak emniyet birimlerine ait binalar ve kontrol noktalarına saldırı düzenledi.

DHA'nın haberine göre, Enbar Emniyet Müdürü İsmail el-Mihlavi, Enbar Üniversitesi yakınlarında bulunan köprüyü havaya uçuran IŞİD militanlarının güvenlik görevlilerini öldürerek üniversiteyi işgal ettiğini belirtti. Mihlavi, militanların, aralarında öğretim görevlileri ve öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını söyledi.

Üniversiteden patlama seslerinin geldiğini ifade eden Mihlavi, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi ve üniversiteyi ablukaya alan güvenlik güçlerinin operasyon başlattığını kaydetti.

IŞİD'in resmi twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre Musul'un farklı noktalarında emniyet güçlerine karşı düzenlenen saldırılarda en az 60 polis ve askerin öldüğü iddia edildi, ayrıca çatışmalarda 40 askeri aracın yakıldığı ve 1 askeri helikopterin düşürüldüğü kaydedildi. Olaylarla ilgili Musul Anti Terör şubesi sözcüsü Sabah Numan'dan yazılı bir açıklama geldi, aralarında üst düzey bir üyenin de olduğu 30 Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) mensubunun Musul'daki çatışmalarda öldürüldüğünü açıkladı.

Irak ordusunun aralarında Askeri Sorumlu Hani Muhammed Halil Elmitviti'nin de bulunduğu 30 IŞİD üyesinin öldürüldüğünün belirtildiği açıklamada bölgenin Irak ordusun kontrolü altında olduğu bildirildi. Alsumaria.tv adlı internet sitesinde yer alan bir haberde Musul'un farklı semtleri kaynağı bilinmeyen havan topu saldırısına maruz kalması sonucu aralarında çocuk ve kadın olmak üzere 70 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.