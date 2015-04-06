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Dünya

IŞİD'den Paskalya saldırısı: Süryani köyündeki kilise bombalandı!

Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadığı açıklanmadı

06 Nisan 2015 18:41

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü militanlarının Süryani köyü Tel Nasri'deki Meryem Ana Kilisesi'ni havaya uçurduğunu bildirdi.

Tel Nasri köyü, ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetinde bulunuyor.

Yerel kaynaklar, IŞİD'in Paskalya yortusu sırasında düzenlediği saldırı öncesinde kiliseye patlayıcılar yerleştirdiğini bildirdi.

1934 yılında inşa edilen Meryem Ana Kilisesi, Tel Nasri köyündeki üç kiliseden biriydi.

Agos'ta yayımlanan habere göre, SANA ajansı patlama sırasında ölen ya da yaralanan olup olmadığını açıklamadı.

Suriye ve Irak'ın önemli bir bölümünü kontrol altına alan IŞİD, 23 Şubat’ta Habur Nehri yakınındaki 35 Süryani köyüne saldırarak 373 Süryaniyi rehin almış, sonrasında 23’ünü serbest brakmıştı. Diğer rehinelerin ne durumda olduğu halen bilinmiyor. 

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