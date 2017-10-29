T24 LogoT24 Logo
Spor

IŞİD'den Messi'nin ardından Neymar'lı Dünya Kupası tehdidi

"Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz"

29 Ekim 2017 14:52

IŞİD, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası öncesinde Lionel Messi'li tehdit görselinin ardından şimdi de Neymar'ın bulunduğu bir görsel yayınladı.

Sosyal medyada terör örgütü yandaşı hesaplardan yapılan tehditkâr görsel paylaşımları devam ederken bu kez hedefte PSG’nin Brezilyalı yıldızı Neymar vardı.

Sözcü'de yer alan habere göre IŞİD yandaşları, Rusya'da yapılacak 2018 Dünya Kupası'nda stadyumları havaya uçurmakla tehdit etmeye başladı.

Yeni yayınlanan görselde Neymar ve Messi esir olarak resmedilmiş halde görülüyor. Messi, yerde üzerinde IŞİD bayrağıyla ölü halde yatarken Neymar da dizlerinin üzerinde oturmuş şekilde gösterildi.

Görselin altında ise “Biz müslüman ülkelerde güvende olmadıkça siz eğlenemeyeceksiniz” yazısı yer alıyor.

Terör örgütü IŞİD, geçtiğimiz günlerde 2018 Dünya Kupası’nı hedef alan “Bizi bekleyin” yazılı bir görsel paylaşmıştı.

ETİKETLER

NeymarIŞİDDünya KupasıMessiTehditRusya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24