IŞİD'den kaçan Ezidiler anlattı: Cesetlere basa basa dağdan indik

Irak Şam İslam Devleti'nin saldırılarının ardından Sincar Dağı'na kaçan ve orada bir hafta süreyle mahsur kalan 10 bin civarında Ezidi, Kürt peşmerge güçleri ve YPG'nin sağladığı güvenlik koridoruyla önce Suriye'ye geçirildi.

Al Jazeera'dan Erman Yüksel'in haberine göre, kimi yürüyerek, kimi kamyon kasalarında kilometrelerce yol alan Ezidiler, daha sonra yeniden sınırı geçerek Irak'ın Türkiye sınırındaki Zaho ilçesinde yönlendirildi.

Binlerceki kişi Zaho'ya girmeye devam ediyor ancak IŞİD'in saldırıları başladığından bu yana en çok göz alan yerleşimlerin arasında bulunan Zaho'da adeta adım atacak yer yok. Mülteci kampları tamamen dolu, insanlar kaldırımlarda, inşaatlarda, evlerin bahçelerinde barınmaya çalışıyor.

Ezidilerin anlattıkları yürekleri parçaladı

Zaho'ya ulaşan Ezidiler, yaşadıklarını Al Jazeera'ye anlattı:

"IŞİD evlerimizde, ailemizi, çoluğumuzu çocuğumuzu katletti. Köyümüzde cesetlerine üzerine basa basa çıktık dağa. Orada da çok kişi öldü. Açlık, susuzluk ve hastalıktan. Yine cesetlere basa basa dağdan indik."

Suriye-Irak arasında bulunan Peş Habur sınır kapısından geçen Ezidilerin bazıları kendilerini burada bekleyen yakınları tarafından karşılandı.

Mültecilere Zaho dışında Duhuk, Semel ve Batel'de de yer bulunmaya çalışılacak.

Yaklaşık bir haftadır dağda mahsur kalan Ezidiler, cumartesi günü oluşturulan güvenlik koridoruyla dağdan inmeye başlamıştı.

Sincar Kaymakamı Meyser Hacı Salih şimdiye kadar süren çalışmalarla 10 bin Ezidi'nin kurtarıldığını açıkladı.