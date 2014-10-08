IŞİD'den gazeteciler için 11 kural

Irak ve Suriye’deki ilerleyişini sürdüren Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) bu kez de bölgedeki gazeteciler için ‘uyulması zorunlu 11 kural’ açıkladı. ABD’li gazeteciler James Foley and Steven Sotloff’un başının kesilmesinin ardından oluşturulduğu söylenen listede, halifeye bağlılık yemininden gazetecilerin hangi ajanslara çalışacağına kadar birçok unsur yer alıyor. Örgüt hala İngiliz foto muhabiri John Cantlie’yi esir olarak tutuyor.

El Arabiya ve El Cezire için çalışmak yasak



İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, IŞİD’in gazeteciler için koyduğu kurallar şöyle:

1. Gazeteciler halife Ebubekir el Bağdadi’ye bağlılık yemini etmeli. İslam Devleti’nin birer unsuru olarak imamlarına sadakat yemini etmeliler.

2. İşleri, IŞİD’in medya ofisi tarafından özel teftiş altında olacak.

3. Gazeteciler Reuters, AFP ve AP gibi uluslararası haber ajanslarıyla çalışabilirle ancak yerel ve uluslararası televizyon kanallarından kaçınmalılar. Onlara herhangi bir içerik sağlamaları ve iletişimde bulunmaları yasaktır.

4. Televizyon kanallarının kara listesinde yer alan ve İslam ülkelerine karşı savaşan El Arabiya, El Cezire ve Orient gibi medya organlarıyla çalışmak kesinlikle yasaktır. İhlal edenler sorumlu tutulacak.

5. Gazeteciler IŞİD’in kontrol ettiği bölgeden geçecekleri haberleri veya fotoğrafları örgütün medya ofisine göndermeden paylaşabilir. Her haberde ya da fotoğrafta gazetecinin imzası olmalıdır.

6. Herhangi bir röportaj ya da canlı yayın ise medya ofisinin onayından geçmeden paylaşılamaz.

7. Haberleri ve fotoğrafları yaymak için gazeteciler sosyal medya hesaplarını ya da bloglarını kullanabilir. Ancak IŞİD medya ofisi tüm bu hesapların ismi ve adresi konusunda bilgilendirilmelidir.

8. Gazeteciler IŞİD’in hakimiyetindeki bölgede fotoğraf çekerken bu konudaki yönetmeliğe uymak zorundadır. Mekanları ve güvenlikle ilgili olayları filme almaktan kaçınmalılar.

9. IŞİD medya ofisi örgütün bölgesinde çalışan yerel ve devlete çalışan gazetecilerin işlerinin takip eder. Kurallara yönelik herhangi bir ihlal, gazetecinin işten uzaklaştırılmasına neden olacaktır.

10. Kurallar nihai değildir; şartlara ve gazetecilerin IŞİD medya ofisindeki kardeşlerine karşı gösterdikleri işbirliği ve bağlılığın derecesine göre değişebilir.

11. Gazeteciler ancak IŞİD medya ofisine izin isteğinde bulunduktan sonra çalışmak için lisans alabilir.